ارتفاع الصادرات الطبية إلى 41% في 2022.. الأدوية ومستحضرات التجميل الأبرز

أعلن المجلس التصديري للصناعات الطبية والدوائية، ارتفاع صادرات القطاع بنسبة 41%، محققا 544 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2022، مقابل 385 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

ارتفاع صادرات الأجهزة الطبية 8%

قال الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري، في بيان، اليوم الأربعاء، إن صادرات الأجهزة الطبية ارتفعت بحوالي 8%، لتسجل 57 مليون دولار في أول 7 أشهر من العام الجاري، مقابل 53 مليون دولار في الفترة من يناير إلى يوليو 2021.

قفزة في صادرات مستحضرات التجميل

كشف جورج، أن صادرات مستحضرات التجميل قفزت بنسبة 99.43%، مسجلة 355 مليون دولار في الفترة من يناير إلى يوليو 2022، مقابل 178 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، مشيرا إلى أن صادرات الأدوية حققت 132 مليون دولار في أول 7 أشهر من 2022 مقابل 154 مليون دولار.

توقع رئيس المجلس التصديري، استمرار الطفرة في صادرات القطاع حتى نهاية عام 2022، لتسجل القطاعات التصديرية المختلفة اجمالي ارتفاع حوالي 30% في حالة استمرار الأداء الجيد والمتميز للقطاعات المختلفة المندرجة ضمن بنود المجلس التصديري للأدوية والصناعات الطبية.