كل ما تريد معرفته عن البرنامج التأهيلي لطلاب الإعدادية المحولين للأزهر

بدأ قطاع المعاهد الأزهرية في استقبال طلبات التحويل المقدمة من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بالتربية والتعليم والراغبين في التحويل إلى المعاهد الأزهرية في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

قطاع المعاهد الأزهرية

ويأتي ذلك بعد قرار الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف العام الماضي ولأول مرة بقبول تحويل الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بالتربية والتعليم، إذ كان التحويل بين الأزهر والمدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم يقتصر على طلاب المرحلة الابتدائية وحتى الصف الثاني الإعدادي.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، ضوابط وشروط التقدم للبرنامج التأهيلي لطلاب الإعدادية العامة الراغبين في التحويل إلى المعاهد الأزهرية، التي تتضمن حصول الطالب على نسبة 70% في اللغة العربية والمجموع الكلي في الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022.

ضوابط وآليات التقدم بالبرنامج التأهيلي

- في البداية يقدم ولي أمر الطالب إلكترونياً عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، من خلال التسجيل وإدخال البينات المطلوبة ورفع صورة واضحة من استمارة الشهادة الإعدادية الحاصل عليها الطالب للعام الدراسي الحالي وذلك من خلال الضغط هنا.

- بعد ذلك يقوم ولى الأمر بطباعة استمارة التقدم بعد التسجيل على الموقع، ويضع علها صورة شخصية حديثة للطالب، مع إرفاق المستندات المطلوبة (الشهادة الابتدائية أو مستخرج رسمي منها- شهادة ميلاد الرقم القومي حديثة للطالب- أصل الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي).

- يتوجه ولى أمر الطالب للإدارة التعليمية الأزهرية التي تم اختيارها لتسليم طلب التقدم وأصل المستندات المطلوبة، إذ تفحص الإدارة التعليمية الطلبات المقدمة للتأكد من صحة المستندات ومدى موافقة الطالب للشروط المعتمدة واعتمادها حال الموافقة.

- تتولى الإدارات التعليمية بالمناطق الأزهرية حصر وتسجيل الطلاب المستوفين للشروط في كشف معتمد في نهاية كل يوم ويتمّ تسليمه إلى مسئول وحدة المعلومات بالإدارة التعليمية.

موعد انتهاء التقدم بالبرنامج التأهيلي

وحدد قطاع المعاهد الأزهرية موعد للتقديم في البرنامج التأهيلي للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة إلكترونيا بداية من الثالث من سبتمبر الجاري، وحتى الخميس 15 من سبتمبر وذلك عبر البوابة الإلكترونية للأزهر.