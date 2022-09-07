شهية البنوك المركزية مفتوحة لاقتناء الذهب.. اشترت 37 طنا في يوليو

ظل طلب البنوك المركزية قويا على الذهب في يوليو، في وقتٍ ارتفع احتياطي الذهب العالمي بمقدار 37 طنا (صافي) خلال الشهر قبل الماضي، أقل من الزيادة البالغة 64 طنا في يونيو.

300 طن مشتريات الذهب في 7 شهور

وعزّزت البنوك مشترياتها خلال النصف الأول بـ270 طنا حتى يونيو، لتتجاوز بحلول نهاية يوليو 300 طن، بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي.

مصرف قطر المركزي أكبر مشترٍ

وكان مصرف قطر المركزي أكبر مشترٍ، حيث أضاف 15 طنا من الذهب إلى احتياطياته الرسمية في يوليو، في أكبر زيادة شهرية مسجلة (تعود إلى عام 1967)، ويبلغ احتياطي الذهب الآن لديه 72 طنا (10% من إجمالي الاحتياطيات)، وهو أعلى مستوى على الإطلاق من حيث الإجمالي.

الهند تنفذ أعلى عملية شراء منذ 2021

وفق بيانات «مجلس الذهب»، أضاف بنك الاحتياطي الهندي، وهو مشتر منتظم، أكثر من 13 طنًا إلى احتياطياته من الذهب - وهي أعلى عملية شراء شهرية منذ سبتمبر 2021 (19 طنًا) – بما يرفع إجمالي احتياطيات الذهب إلى 781 طنا، بزيادة 27 طنا حتى تاريخه.

البنك المركزي التركي

وزاد البنك المركزي التركي احتياطيات الذهب الرسمية بمقدار 12 طنا في يوليو، ويتماشى هذا بشكل عام مع المتوسط ​​الشهري لهذا العام حتى الآن، ويصل صافي مشتريات الذهب حتى الآن إلى 75 طنا، ويبلغ إجمالي احتياطي الذهب الرسمي لديه الآن 469 طنا، وهو أعلى مستوى في عامين.

أوزبكستان تضيف 9 أطنان من الذهب

واشترى البنك المركزي الأوزبكي 9 أطنان أخرى من الذهب في يوليو - نفس الحجم كما في يونيو - بعد بيع 25 طنا في الربع الأول من العام، وبلغ صافي المشتريات للعام حتى الآن 11 طنا، في حين يبلغ احتياطي الذهب الآن لديه 373 طنا (61% من إجمالي الاحتياطيات).

كازاخستان البائع الوحيد البارز

وكان البنك الوطني الكازاخستاني البائع الوحيد البارز وفقًا للبيانات الرسمية المبلغ عنها، إذ باع 11 طنًا في يوليو، ما رفع صافي مبيعاته حتى الآن إلى أقل من 30 طنًا، ويبلغ إجمالي احتياطيات الذهب الرسمية الآن لديه 373 طنا، وهو ما يمثل 64% من إجمالي الاحتياطيات.

فنزويلا بائع محتمل

وقال محلل أول، مجلس الذهب العالمي في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، في مدونة «المجلس»: «إضافة إلى البيانات التي تم الإبلاغ عنها رسميًا، أفادت وكالة رويترز بأنّ احتياطيات الذهب في البنك المركزي الفنزويلي ستنخفض بمقدار 6 أطنان خلال النصف الأول من عام 2022 إلى 73 طنا، وهذا التغيير في احتياطيات الذهب لم ينعكس بعد في إحصاءات صندوق النقد الدولي، مع آخر نقطة بيانات متاحة من يونيو 2018، لكننا سنواصل مراقبة ذلك من أجل التطورات وتحديث بياناتنا وفقًا لذلك».

البنوك المركزية تستحوذ على 17% من المشتريات

وتعد البنوك المركزية أحد أهم المشترين الرئيسيين للمعدن الأصفر بهدف دعم تحوط العملات ضد التقلبات، وبحسب بيانات سابقة لـ«المجلس» فإنّ البنوك المركزية تستحوذ على 17% من مشتريات الذهب، مقابل 40% لقطاع الاستثمار، و37% لصناعة المجوهرات، والنسبة الباقية لقطاع التكنولوجيا.