الذهب يسجل أقل مستوى له في عامين.. وخسائره في الصاغة «جنيه»

تراجعت أسعار الذهب مرة أخرى إلى ما دون 1700 دولار للأوقية اليوم الأربعاء، وانزلقت نحو أدنى مستوياتها في أكثر من عامين، تحت ضغط ارتفاع عوائد الدولار والخزانة حيث عزّز تقرير قوي لقطاع الخدمات في الولايات المتحدة التوقعات بأنّ مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيستمر في رفع أسعار الفائدة بقوة.

صعود الدولار

وصعد مؤشر الدولار إلى أعلى مستوياته في 20 عامًا فوق 110 اليوم الأربعاء، بينما ارتفع العائد القياسي الأمريكي لأجل 10 سنوات فوق 3.3% إلى أعلى مستوياته منذ يونيو.

ويستعد المستثمرون أيضًا لإصدار آخر التحديثات الاقتصادية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق اليوم الأربعاء والعديد من الخطب من مسؤولي البنك المركزي هذا الأسبوع.

في غضون ذلك، تراجعت واردات الهند، ثاني أكبر مستهلك للسبائك في العالم، بمقدار النصف في أغسطس مقارنة بالعام الذي سبقه، حيث أدى تقلب الأسعار المحلية وضعف الروبية إلى تراجع الطلب على الذهب، وفقًا لما أوردته رويترز.

تاريخيا، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074.88 في أغسطس من عام 2020، ويتوقع أن يتداول الذهب عند 1692.39 دولار أمريكي للأوقية بحلول نهاية هذا الربع (يوليو - سبتمبر 2022)، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics بالنظر إلى المستقبل على أن يتم التداول عند 1636.60 في غضون 12 شهرًا.

أسعار الذهب محليا

محلياً، تراجع سعر الذهب اليوم الأربعاء في محلات الصاغة المصرية، جنيها واحدا، مقارنة بتعاملات مساء أمس الثلاثاء، ليسجل عيار 24 بسعر 1264 جنيه، وعيار 21 بـ1106 جنيه، وعيار 18 بـ948 جنيه، والجنيه الذهب بـ8848 جنيه.