القاهرة والجيزة تستعدان للعام الدراسي الجديد 2023.. خطط للصيانة والأنشطة

تستعد المديريات التعليمية، للعام الدراسي الجديد 2022/2023، بصيانة المدارس، وتوفير الكتب الدراسية، ومناقشة خطة الأنشطة، بعد قرار وزارة التربية والتعليم الفني، تخصيص يوم رياضي للطلاب.

وعقد محمد عطية، مدير مديرية التعليم بالقاهرة، اجتماعاً مع مديري عموم الإدارات التعليمية وموجهي الأوائل ومديري الخدمات التربوية، مناقشة تنفيذ خطة الأنشطة المدرسية بالمدارس خلال العام الدراسي 2022- 2023.

تخصيص يوم نشاط لكل صف دراسي

وأكد مدير المديرية، على أهمية تفعيل الأنشطة المدرسية لطلاب المدارس خلال العام الدراسي في كافة المجالات الرياضية والفنية والثقافية بهدف خلق جيل جديد من الطلاب المبدعين، واكتشاف مواهبهم وتنمية مهاراتهم وترسيخ القيم والمبادئ السلوكية الإيجابية وتعزيز القيم الأخلاقية الهادفة.

ووجه مدير المديرية، بأن يبدأ العام الدراسي الجديد بداية قوية، بتخصيص يوم نشاط لكل صف دراسي لممارسة كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية بشكل أسبوعي بالتناوب في ضوء ظروف كل مدرسة وتوفير الموارد المتاحة، مؤكدا أن ممارسة هذه الأنشطة ليست بديلا عن حصص التربية الرياضية والفنية والموسيقية.

تنفيذ مسابقات فنية حول التغيرات المناخية

وخلال الاجتماع وجه محمد عطية، بتنفيذ مسابقات فنية حول التغيرات المناخية وضرورة توظيف الأنشطة للتوعية بالقضية من خلال تقديم مشروعات ورسومات فنية للطلاب تعبر عنها، استعدادا لاستضافة مصر للدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة حول تغير المناخ عام 2022 خلال الفترة من 7 لـ18 نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ.

وأكد «عطية»، على مديري عموم الإدارات التعليمية متابعة سحب الكتب من المخازن والتوريدات والانتهاء من الصيانة في المدارس والمتابعة بصفة دورية للانتهاء من الصيانة وإزالة الرواكد والتأكد من الوصلات الكهربائية بطريقة آمنة وسليمة داخل المدارس، ودهان جميع الأسوار..

إزالة الإشغالات و المخالفات

وأشار إلى التعاون التام مع رؤساء الأحياء لنظافة الإطار الخارجي للمدارس والتعاون مع مأمور القسم لإزالة الإشغالات والمخالفات امام المدارس حرصا على سلامة الطلاب.

كما أكد على أهمية عمل حقائب تدريبية لتنمية القيم السلوكية للطلاب وذلك من خلال ملصقات وإرشادات توعية للطلاب على جدران المدراس ويتم ذلك من خلال التنسيق بين المعلم والطالب وكذلك عمل نموذج مسرحي يعبر عن البعد عن الفساد والنماذج الفاسدة وذلك بهدف خلق جيل جديد من الطلاب المبدعين وتنمية مهاراتهم.

يوم رياضي داخل المدارس لكل الإدارات

كما عقد أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اجتماعا عبر تقنية «فيديو كونفرانس»، مع مديري عموم الإدارات وموجهي الأنشطة، وذلك لتفعيل قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، لعمل مقترح يوم رياضي داخل المدارس لكل الإدارات.

وأكد «سلومة» على أهمية تفعيل دور الأنشطة المدرسيه لطلاب المدارس خلال العام الدراسي الجديد، وذلك من خلال دمج القنوات التعليمية والتكنولوجية في البرامج الدراسية بتخصيص مساحة لمشاهدة الدروس داخل المدرسة، ويوم نشاط لكل صف دراسي لممارسة كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية بشكل أسبوعي بالتناوب في المدارس على مستوى الجيزة.