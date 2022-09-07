«التعليم» تطلق مسابقة التميز المهني للمعلمين.. ترشيح 5 من كل مديرية

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مسابقة التميز المهني لمعلمي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار سعي وزارة التربية والتعليم لتطوير منظومة التعليم المصري بصفة عامة والمعلمين بصفة خاصة، واهتمامها بتحفيز العنصر البشري بالمنظومة التعليمية.

ترشيح 5 من المعلمين المتميزين لمسابقة التميز المهني

وذكرت وزارة التربية والتعليم في خطاب مرسل للمديريات التعليمية، عزمها إطلاق مسابقة التميز المهني لمعلمي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث ترشح كل مديرية 5 من المعلمين المتميزين ممن تتوافر لديهم الشروط.

شروط التقديم لمسابقة التميز المهني للمعلمين

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الشروط المطلوبة للتقديم في مسابقة التميز المهني للمعلمين، لتحفيز العنصر البشري بالمنظومة التعليمية، كما يلي:

- أن يكون لدي المعلم نشاط إبداعي ملموس من خلال المبادرات والبرامج المميزة وأثرها علي أداء المدرسة بشكل عام والطلاب بشكل خاص.

- أن يكون لدي المعلم دور مجتمعي فعلا من خلال الأعمال التطوعية التي شارك المعلم في تنظيمها أو تنفيذها ومدي أثرها علي المجتمع.

- أن يمتلك المعلم شخصية قيادية مؤثرة في من حوله.

- أن يمتلك المعلم قصة ملهمة للمعلمين والطلاب.

آخر موعد لتسليم كشوف المعلمين

وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في خطابها المرسل لجميع المديريات على مستوى الجمهورية، بموافاتها بكشف المرشحين من المعلمين، ومرفق به السيرة الذاتية مدعومة بالوثائق لكل معلم في موعد أقصاه الخميس 19 سبتمبر.