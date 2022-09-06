«التعليم»: عقد اختبارات علمية قصيرة دون درجات للطلاب عبر التابلت

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن العام الدراسي الجديد 2023، سيبدأ يوم السبت الموافق 1 أكتوبر المقبل، إذ تواصل الوزارة بالتنسيق مع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، الاستعدادات النهائية لبدء عام دراسي متميز، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية.

الاستعداد الجيد للعام الدراسي الجديد 2023

وقال حجازي، في تصريحات صحفية، على هامش ندوة الهيئة الوطنية للصحافة، إن الوزارة تستعد جيدا لبداية العام الدراسي الجديد 2023، إذ تعمل على الارتقاء بمستوى جميع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، وإعادة توظيف التابلت في مدارس الثانوية العامة، موضحا أن التابلت سيستمر في منظومة التعليم ولا نية لإلغائه.

اختبارات قصيرة عبر التابلت مع العام الدراسي الجديد

أوضح وزير التربية والتعليم، أنه يجرى عقد اختبارات علمية قصيرة دون درجات عبر أجهزة التابلت، لتعزيز مستوى الطلاب التعليمي، مؤكدا أن العام الدراسي الجديد حضوري في المدارس.

قرار إلغاء إجازة يوم السبت متروك للمحافظين

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أن إلغاء إجازة يوم السبت تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد 2023، لا أساس له من الصحة، وأن القرار متروكا للمحافظين.

مدة العام الدراسي الجديد 194 يوما

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مدة العام الدراسي الجديد 194 يومًا، إذ يبدأ الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 1 أكتوبر، والفصل الدراسي الثاني السبت 11 فبراير المقبل، على أن تعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول 14 يناير المقبل، لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، وامتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 3 يونيو 2023.

كما ستعقد امتحانات الثانوية العامة 2023 يوم 10 يونيو المقبل، علاوة على عقد امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 8 يوليو المقبل، وسط تنفيذ إجراءات صارمة ضد كورونا.