بالأسماء.. مصرع فتاة وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بأسيوط

شهد طريق أسيوط الزراعي بمركز القوصية، اليوم الأربعاء، حادث سير بين سيارة ملاكي وتوك توك، مما تسبب في مصرع فتاة وإصابة 2 آخرين.

تلقى اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد بحدوث حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتوك توك، على طريق أسيوط الزراعي دائرة المركز ووجود وفيات ومصابين.

وفاة فتاة في الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف في محافظة أسيوط إلى موقع الحادث، وتبين تصادم سيارة ملاكي وتوك توك ونتج عنها مصرع «أسماء. ف.ع» 26 عاما، وجرى التحفظ على الجثمان بمشرحة مستشفى القوصية المركزي.

أسماء ضحايا أسيوط

كما أصيبت كل من «إيمان. ص.ش» 23 عاما، بجروح بمختلف الجسم، و«عمرو.ن. س» 30 عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج، مقيمين بقرية بني رافع التابعة لمركز منفلوط، وتم نقل المصابين إلى مستشفى القوصية المركزي لتلقي العلاج.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، كما تم انتداب الطب الشرعي لمعاينة الجثة وكتابة تقرير مفصل.