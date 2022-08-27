مصرع سيدة مجهولة الهوية أسفل عجلات قطار في قنا

لقيت سيدة مجهولة الهوية مصرعها، اليوم السبت، بعد أن صدمها قطار أثناء عبورها مزلقان كوم يعقوب بمركز أبو تشت شمال محافظة قنا، وجرى تحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

بلاغ بحادث في شمال قنا

تلقى مرفق إسعاف قنا، بلاغاً يفيد بمصرع سيدة مجهولة الهوية، صدمها قطار أثناء عبورها مزلقان كوم يعقوب بمركز أبو تشت.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع سيدة مجهولة الهوية، تبلغ من العمر 38 عاما، صدمها قطار أثناء عبورها مزلقان كوم يعقوب بمركز أبوتشت.

نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبو تشت

وتبين بحسب تحريات الأجهزة المعنية، أن السيدة أثناء عبورها المزلقان تفاجئت بالقطار وصدمها، وتحولت جثتها إلى أشلاء، وقام رجال الإسعاف بجمع الجثة ووضعها في السيارة، وجرى نقلها إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزي.

وتجمع المباحث التحريات لمعرفة هوية السيدة التي لقيت مصرعها، وخاصة مع عدم العثور على أوراق ثبوتية معها.

وقال مصدر مسؤول في هيئة سكة حديد قنا، إن حركة قطارات السكة الحديد في الاتجاهين القبلي والبحري لم تتأثر بالحادث، والقطارات تسير بشكل طبيعي.

تحرير محضر وانتداب الطب الشرعي

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، التي طلبت تحريات المباحث حول ملابسات الحادث، كما طلبت انتداب مفتش الصحة لكتابة تقرير طبي حول أسباب وفاة السيدة على شريط السكة الحديد.