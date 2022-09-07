مؤشر الدولار يرتفع بنسبة 0.67% خلال أسبوع.. و«المركزي» يوضح الأسباب

سجل مؤشر الدولار ارتفاعا بنسبة 0.67% مدعومًا بتحقيقه مكاسب قوية خلال جلسة الخميس، حيث وصل المؤشر إلى أعلى مستوياته على الإطلاق منذ 20 عامًا، بحسب النشرة الأسبوعية الصادرة عن البنك المركزي المصري.

«المركزي»: مؤشر مديري المشتريات وانخفاض البطالة يدعمان سعر الدولار

وأضافت نشرة «المركزي» لأداء الأسواق العالمية وأهم التطورات خلال الفترة من 26 أغسطس إلى 2 سبتمبر 2022، أنّ صدور مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع الذي جاء أقوى مما كان متوقعًا، وانخفاض مطالبات البطالة، دعما سعر الدولار عالميا بشكل كبير.

صعود اليورو يتصدى لقفزات الدولار القوية

وتابعت النشرة أنّ تحركات المؤشر عادت لهدوئها لما قبل جلسة الخميس، حيث تكبّد المؤشر خسائر بشكل أساسي على خلفية قوة اليورو.

وفي يوم الجمعة، تراجع المؤشر، حيث قلص المتداولون رهاناتهم حول رفع أسعار الفائدة بعدما أظهر تقرير الوظائف ارتفاعًا غير متوقع في معدل البطالة.

سعر اليورو ينهي تعاملات الأسبوع على تراجع.. كم النسبة؟

ورغم تحقيق اليورو مكاسب في كل جلسة من جلسات التداول تقريبًا، إلا أنّه أنهى تداولات الأسبوع على انخفاض بنسبة 0.12% بسبب قوة الدولار يوم الخميس.

هل ينقذ رفع أسعار الفائدة عملة أوروبا الموحدة؟

حققت العملة الأوروبية الموحدة مكاسب في جلسات تداول هذا الأسبوع، باستثناء الخميس، حيث ارتفع التضخم في المنطقة إلى مستوى قياسي جديد، كما واصل العديد من أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي إعادة التأكيد على الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة بوتيرة قوية في سبتمبر، بما في ذلك زيادة محتملة في سعر الفائدة بواقع 75 نقطة أساس.

كما ارتفعت العملة يوم الجمعة، رغم الأنباء التي تفيد بأنّ شركة الغاز الروسية (Gazprom) لن تستأنف تدفقات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم بسبب مشكلة فنية.

«الاسترليني» يخسر 2% على مدار أسبوع

وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 2%، حيث تراجعت العملة في كل جلسة من جلسات التداول هذا الأسبوع، ليصل بذلك إلى أدنى مستوى له منذ مارس 2020 يوم الجمعة، إذ واصلت الأسواق توقع المزيد من التدهور في اقتصاد البلاد نظرًا لارتفاع أسعار الطاقة وأزمة تكلفة المعيشة.

سعر الين الياباني

وهبط الين الياباني بنسبة 1.83%، ليصل بذلك إلى أدنى مستوى له منذ 1988 يوم الخميس الماضي، حيث ظل المتداولون يركزون على اتساع الفارق بين السياسات النقدية لبنك اليابان وباقي البنوك المركزية للاقتصادات الرئيسية الأخرى.

وارتفعت العملة بشكل هامشي بنسبة 0.01% يوم الجمعة بعد أن صرح وزير المالية، شونيتشي سوزوكي، بأنّ التحركات المفاجئة في الين ليست مرغوبة، ما يشير إلى تدخل حكومي محتمل.