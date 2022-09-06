أسعار الذهب تتراجع عالميا 2% مع صعود الدولار إلى أعلى مستوى له

تراجعت أسعار الذهب عالميًا مساء اليوم الثلاثاء، الموافق 6 سبتمبر 2022، من أعلى مستوى لها في أسبوع مع صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة وسط توقعات بتشديد البنوك المركزية الرئيسية لسياستها النقدية مجددا.

انخفاض أسعار الذهب عالميا اليوم الثلاثاء

ووفقاً لوكالة «رويترز»:«انخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1706.70 دولار للأوقية، بحلول منتصف اليوم بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 30 أغسطس عند 1726.49 دولار في جلسة التداول الآسيوية».

وقالت الوكالة إن العقود الأمريكية الآجلة للذهب تراجعت بمقدار 0.2 %إلى 1719.30 دولار، مشيرة إلى أن تركيز الأسواق سينصب هذا الأسبوع على اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، ومن المتوقع أن يرتفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع تحديد السياسة النقدية في 20 و21 سبتمبر.

صعود أسعار الدولار إلى أعلى مستوى له منذ عقدين

ووفقًا للوكالة فقد قفز الدولار عالميًا إلى أعلى مستوى له منذ عقدين اليوم الثلاثاء الموافق 6 سبتمبر الحالي، بعد أن أظهرت بيانات انتعاش قطاع الخدمات الأمريكي مرة أخرى في أغسطس مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها منذ يونيو، وسط توقعات بأن يواصل مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع أسعار الفائدة، ويؤدى ارتفاع العوائد إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 2 %، وسجلت الأوقية 18.12 دولار، وصعد البلاتين 0.9 % إلى 853.46 دولار، بينما انخفض البلاديوم 0.7 % إلى 2018.37 دولار.