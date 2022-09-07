سعر الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022 بالبنوك المصرية

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري صباح اليوم الأربعاء، 7 سبتمبر 2022، مستويات مستقرة داخل البنوك وشركات الصرافة العاملة في مصر، بحسب المعروض على شاشات التداول اللحظي بفروعها.

وترصد «الوطن» في التقرير التالي سعر الدولار اليوم بعدد من البنوك الرئيسية؛ سواء الحكومية أو الخاصة أو الأجنبية، وفقا للأسعار الظاهرة على شاشات التداول اللحظي.

سعر الدولار الأمريكي للبنك المركزي المصري

احتفظ سعر الدولار الأمريكي اليوم أمام الجنيه، بالمتوسط السعري المعلن من البنك المركزي المصري أمس الثلاثاء، 19.1914 جنيه للشراء و19.2683 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي بالبنوك الحكومية

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه ارتفاعا طفيفا اليوم عن أمس بـ البنوك الحكومية، حيث زاد قرشا واحدا على مستويات الشراء والبيع.

سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه بالبنك الأهلي المصري

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه، إلى 19.19 جنيه للشراء و19.25 جنيه للبيع بالبنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول، صباح اليوم الأربعاء.

سعر الدولار الأمريكي اليوم ببنك مصر

كذلك، ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه، إلى 19.19 جنيه للشراء و19.25 جنيه للبيع، ببنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول، وذلك خلال فترة التعاملات الصباحية.

سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه بالبنك التجاري الدولي

أظهرت شاشات التداول بأحد أكبر البنوك الخاصة في مصر، البنك التجاري الدولي، ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه قرشا، ليصل إلى 19.21 و19.27 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

أعلى سعر شراء للدولار الأمريكي بالبنوك

يستحوذ مصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك مصر إيران على أعلى سعر شراء للدولار بالبنوك العاملة في مصر صباح اليوم، ليسجل 19.24 جنيه.

أدنى سعر شراء للدولار

وفي المقابل، وصل أقل سعر شراء للدولار الأمريكي أمام الجنيه، عند 19.16 جنيه بفروع بنكين؛ «الإمارات دبي الوطني» و«البركة».