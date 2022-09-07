الحكومة: انخفاض «وفيات كورونا» بنسبة 40% خلال الأسبوع الحالي

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية، تقريرًا حول آخر مستجدات الحالة الوبائية لفيروس كورونا محليًا.

وأشار وزير الصحة والسكان، إلى أنّ المنحنى الوبائي لحالات فيروس كورونا، يُشير إلى انخفاض حالات الإصابة بنسبة 33%، وكذا انخفاض حالات الوفيات بنسبة 40%، وذلك في الأسبوع الحالي، مُقارنةً بالأسبوع المنقضي.

40 مليون مواطن حصلوا على الجرعة الثانية من لقاحات كورونا

وأوضح الوزير، أنّه فيما يتعلق بموقف التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا في مصر، بلغ عدد المواطنين المُستهدَف تطعيمهم محليًا بالجرعتين الأولى والثانية، 50 مليون مواطن، موضحًا أنّ عدد مَن تلقّى الجرعة الأولى تجاوز العدد المُستهدَف، ليصل إلى 50 مليونا و161 ألف مواطن.

وتابع عبدالغفار، أنّ عدد من تلقوا الجرعة الثانية بلغ نحو 40 مليون مواطن، بنسبة 78.7% من إجمالي المُستهدَفين، أما الجرعة الثالثة التنشيطية، فاستهدفت نحو 25 مليون مواطن من الفئات ذات الأولوية، تلقّى الجرعة منهم نحو 8.4 مليون مواطن، بنسبة 33.4%.

استهلكنا 95.9 مليون جرعة من لقاحات كورونا

وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أنّ هناك نحو 95.9 مليون جرعة مُستهلَكة منذ بِدء التطعيم، ويوجد الآن جرعات متاحة تكفي لاستكمال التطعيم للراغبين.