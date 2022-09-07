لينك نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2022.. نسبة النجاح 64.80%

يسعى العديد من طلاب الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية 2023_2022 شعبتي «العلمي ــ الأدبي» والشعبة الإسلامية، إلى معرفة النتيجة الثانوية الأزهرية بعد ساعات من اعتمادها.

لينك نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

ويبحث الطلاب عن رابط نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2022، التي بلغت نسبة النجاح بها ‏‏66.13%، في القسم الأدبي وبلغت نسبة النجاح في الشهادة الثانوية للقسم العلمي 62.20 %، بنسبة نجاح عامة في القسمين بلغت 64.80%.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

ويمكن للطلاب معرفة النتيجة من خلال الضغط على لينك نتيجة الثانوية الأزهرية هنا، ويأتي ذلك في إطار ما تقدمه «الوطن» من خدمات إلى متابعتها.

إجمالي عدد طلاب الثانوية الأزهرية الدور الثاني

يذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الدور الثاني للثانوية الأزهرية عام 2022 بلغ ‏‏61280 طالبًا وطالبة، حضر منهم 5764 بنسبة نجاح بلغت 64.80%، ويعيش طلاب الثانوية الأزهرية الآن حالة من الترقب والقلق في انتظار معرفة النتيجة

وقدم الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، التهنئة للطلاب الناجحين، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في حياتهم المستقبلية القادمة.