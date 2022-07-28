رابط طعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 أدبي عبر بوابة الأزهر، يبحث عنه غالبية طلاب الثانوية الأزهرية، عقب الكشف عن الننتيجة اليوم في المؤتمر الذي عقد بمقر مشيخة الأزهر، وأوضح فيه محمد الضويني، وكيل الأزهر نسب النجاح، وأسماء الأوائل، إضافة إلى ضوابط تقديم التظلمات.

طعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 أدبي

وعن طعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 أدبي، كشف «الضويني» عن الضوابط التي يمكن لطلاب الثانوية الأزهري الطعن على النتيجة من خلالها، إذ أوضح أن باب الطعون سيفتخ أبوابه أمام جميع الطلاب والطالبات، اعتبارًا من 1 أغسطس، وحتى 31 من الشهر نفسه، ليكون بذلك مدة استقبال الطلبات على مدار شهر كامل.

رابط وخطوات التظلم على نتيجة الثانوية الأزهرية

رابط وخطوات التظلم على نتيجة الثانوية الأزهرية، تم الكشف عنها خلال الإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية، إذ يمكن لطلاب الأزهر الطعن على النتيجة من خلال الدخول على الرابط من هنـــــــــــــا.

كما أوضح «الضويني»، خلال مؤتمر اليوم، ضوابط التظلمات مشيراً إلى أن رسم التظلم على كل مادة يقدر بـ100 جنيه، مؤكدًا استحداث نظام جديد يتيح للطلاب السداد الإلكتروني للرسوم المقررة.

موعد انتهاء تظلمات الثانوية الأزهرية 2022

ومن المقرر غلق باب التقدم أمام تلقي طعون الثانوية الأزهرية، في نهاية أغسطس المقبل، بحسب ما أعلنه وكيل الأزهر، كما أوضح الوكيل أن الطعون تقدم من خلال 198 مكتبا تابعا للأزهر، مؤكدا أن النظر في الطعون المقدمة يكون خلال 15 يوما من تاريخه، وويخطر الطالب بالنتيجة، فور الانتهاء فحص الطعن.

أسماء أوائل الثانوية الأزهرية أدبي

وأعلن وكيل الأزهر، أسماء أوائل الثانوية الأزهرية أدبي وهم:

1ـ أميرة أسامة سعيد عبد المنجي، منطقة القاهرة الأزهرية (معهد فتيات الإمام عبد الحليم محمود) حصدت المركز الأول، بمجموع 622 (98.73%).

2ـ الطالبة فاطمة محمد حلمي محمد النشوي، منطقة الشرقية الأزهرية (معهد فتيات كوم حلين) حصدت المركز الثاني بمجموع 620 (98.41%).

3ـ الطالبة وسام أحمد حسني عبد الباقي، منطقة الجيزة الأزهرية (معهد فتيات العمرانية) المركز الثالث بمجموع 619 (98.25%).

4ـ سارة بهجت السعيد محمد عبده، منطقة كفر الشيخ الأزهرية (معهد فتيات محمد رجب) المركز الرابع بمجموع 618 (98.10%).

5ـ الطالبة يمنى محمد أبو خليل عبد العظيم، منطقة الشرقية الأزهرية (معهد فتيات العواسجة) المركز الرابع مكرر بمجموع 618 (98.10%).

6ـ الطالبة أسماء محمد علي محمد، منطقة القاهرة الأزهرية (معهد فتيات أرض الجنينة) المركز السادس بمجموع 617 (97.94%).

7ـ الطالبة تبارك جلال عبد العزيز محمد الحفناوي، منطقة المنوفية الأزهرية (معهد فتيات بركة السبع) المركز السادس مكرر بمجموع 617 (97.94%).

8ـ الطالب محمد رضا شعبان السيد محمد عطية، منطقة كفر الشيخ الأزهرية (معهد منشأة عباس) المركز السادس مكرر بمجموع 617 (97.94%).

9ـ الطالبة رقية السيد أحمد السيد عامر، منطقة كفر الشيخ الأزهرية (معهد فتيات المندورة) المركز التاسع بمجموع 616 (97.78%).

10ـ الطالبة أميرة محمد محمد فرج، منطقة القاهرة الأزهرية (معهد فتيات البساتين) المركز العاشر بمجموع 615 (97.62%).