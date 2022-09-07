وزير الأوقاف: بدء النقل التدريجي لمبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية الأسبوع المقبل

تفقد محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مبنى وزارة الأوقاف الجديد بالعاصمة الإدارية اليوم، للوقوف على أحدث ما تم من تجهيزات، ومن أهمها توصيل شبكات الإنترنت وأجهزة الحاسب، موجهًا ببدء النقل التدريجي لبعض الإدارات بدءًا من الأسبوع المقبل، إذ سيتمّ نقل فريق عمل من كل من: الشئون الإدارية، ونظم المعلومات، وبعض الإدارات الأخرى بصفة نهائية وكاملة لمبنى الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية.

مختار جمعة: ما يتم من إنجازات على أرض مصر لا ينكره إلا جاحد

وخلال تفقد الأعمال أشاد وزير الأوقاف بالتطورات الهائلة، وسرعة تقدم الأعمال التي تمت في المبنى الجديد لوزارة الأوقاف وفي كل مكان في العاصمة الإدارية الجديدة، بل في كل مكان على أرض مصر مما يشيد به كل منصف قاصيًا كان أو دانيًا ولا ينكره إلا جاحد.

وكانت وزارة الأوقاف وضعت خطة لتدريب ونقل موظفيها للمقر الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة، إذ أطلقت الوزارة منتصف شهر أكتوبر الماضي، دورات في التحول الرقمي للإداريين بالمديريات الإقليمية تحت عنوان: «التحول الرقمي والسوشيال ميديا وأهميتهما في التميز الإداري».

تدريب العاملين على استخدام الوسائل العصرية في التواصل الإداري

يأتي ذلك في إطار التدريب المستمر لجميع العاملين بـ الوزارة على استخدام الوسائل العصرية في التواصل الإداري قصد اختصار الزمن في إيصال الرسائل والتعليمات الإدارية، لتسريع عملية التحول الرقمي في وزارة الأوقاف وجميع الجهات التابعة لها.

وشددت وزارة الأوقاف على أنَّه سيتمّ تنظيم التوزيع الإداري للعاملين بالمكاتب لتيسير قيامهم بمهامهم على أكمل وجه، بالإضافة إلى سرعة الانتهاء من كل ما يلزم للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة ولاسيما عمليات الأرشفة والتحول الرقمي الكامل، مؤكدة أن انتقال الوزارة للعاصمة الإدارية الجديدة ليس مجرد نقل مكاني فقط، بل هو نقلة نوعية فى الحياة المصرية بصفة عامة، والإدارة الرقمية العصرية الحديثة بصفة خاصة.