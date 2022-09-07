تفاصيل برنامج نظم معلومات الأعمال بجامعة الجلالة.. 134 ساعة معتمدة بـ4 فصول

قالت الدكتورة منة الله يوسف، مدير برنامج إدارة نظم المعلومات بجامعة الجلالة الأهلية، إنّ برنامج نظم معلومات الأعمال، أحد البرامج الموجودة في كلية العلوم الإدارية بجامعة الجلالة، التي تساعد الطلاب على تطوير المعرفة لديهم والمهارات اللازمة للاستفادة من التكنولوجيا المستخدمة في أي من مؤسسات مجال الأعمال، مشيرة إلى أنّها من المهارات المهمة التي يتم تقديرها عبر مجموعة واسعة من قطاعات الصناعة.

البرنامج يوفر المعارف اللازمة في مجال الأعمال

وأوضحت «منة الله» في فيديو عبر الصفحة الرسمية لجامعة الجلالة الأهلية، أنّ التدريس في البرنامج يتم بنظام الساعات المعتمدة، وهي عبارة عن 134 ساعة معتمدة على 8 فصول دراسية أو 4 مستويات.

وأكدت أنّ الميزة الأساسية للبرنامج، أنّه يوفر المعارف في مجال الأعمال، حيث يدرس الطالب الإدارة والمحاسبة والتمويل وغيرها من المقررات في مجال الأعمال، كما أنّه يوفر للطالب المعارف والتطبيقات في مجال نظم المعلومات، كما يدرس الطالب لغة البرمجة وتصميم وتحليل نظم المعلومات وكذلك تحليل قواعد البيانات.

التعامل مع لغات البرمجة

وأشارت مدير برنامج إدارة نظم المعلومات، إلى أنّ البرنامج يتيح للطالب التدريب في إحدى المؤسسات الرائدة في مجال الأعمال، كما أنّ الخريجين من برنامج نظم معلومات الأعمال يتوفر لديهم القدرة الكاملة للتعامل مع لغات البرمجة المختلفة، كما يتوفر لديهم الربط بين الوظائف المختلفة في المؤسسة، وكذلك القدرة على إنشاء مستودعات البيانات تصميم وتنفيذ حلول الأعمال بالإدارة الإلكترونية.