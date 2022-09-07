كيفية التقديم على وظائف القوى العاملة في مختلف التخصصات

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر العديد من فرص العمل والوظائف للشباب في مختلف التخصصات، برواتب مجزية، حيث تلقت الوزارة طلبات من 56 شركة قطاع خاص على مستوى 15 محافظة لشغل 1922 وظيفة خالية في عدد من التخصصات يمكن التقديم لها في شهر سبتمبر الجاري.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن»، كيفية التقديم على وظائف وزارة القوى العاملة، وأبرز التخصصات المطلوبة والراتب، وفقا لما كشفته الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

كيفية التقديم على وظائف القوى العاملة

وتقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات باستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك الفرص.

وعلى من يرغب في شغل الوظائف المعلن عنها من قبل وزارة القوى العاملة في الشركات المختلفة، عليه بالتوجه إلى 3 شارع يوسف عباس مدينة نصر، أو المديريات التابعة للوزارة، أو مكاتب العمل التابعة للمديريات.

كما يمكن التقديم من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة.

وتبدأ الرواتب من 2400 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي.

المحافظات التي تتوافر بها فرص عمل

«القاهرة، الجيزة، القليوبية، الفيوم، المنيا، دمياط، الغربية، بورسعيد، البحيرة، شمال سيناء، البحر الأحمر، الوادي الجديد، قنا، أسيوط، سوهاج»

التخصصات المطلوبة

وتتطلب فرص العمل في العديد من الشركات التخصصات الآتية:

أمن إداري

مشرفو أمن

مندوبو مبيعات

محاسبون

عمال وفنيو إنتاج

إخصائي تسويق

مدرسون في عدد من التخصصات

مهندسون في عدد من التخصصات

مشرفو أقسام ورديات

مندوبو علاقات عامة

إخصائي مخازن

كيميائي

إخصائي تمويل

وكل تخصصات وظائف الفندقة، وتخصصات أخرى.

يذكر أن وزير القوى العاملة حسن شحاتة، أصدر توجيهات لجميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر فرص العمل.