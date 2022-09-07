نيكولاس كيدج يتعاون مع جويل كينمان في فيلم «Sympathy for the Devil»

يخوض النجم الأمريكي نيكولاس كيدج بطولة فيلم جديد بعنوان «Sympathy for the Devil» وهو فيلم إثارة نفسي من إخراج يوفال أدلر، ومن المقرر أن يشارك في بطولة جويل كينمان، بينما يتولى الكاتب لوكا باراديس، كتابة الفيلم، ومن المقرر أن تبدأ تصويره في مدينة لاس فيجاس الأمريكية، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

تدور أحداث الفيلم حول سائق، يقوم بدوره جويل كينمان، يجد نفسه في لعبة محفوفة بالمخاطر بعد إجباره على القيادة لصالح رجل غامض يعرف باسم «الراكب»، يقوم بدوره الممثل نيكولاس كيدج.

ومن جانبه قال المنتج ألان أونجار، «هذا الفيلم في القوة يضم ممثلين رائعين، بصفته صانع أفلام مشهورا قام يوفال بتجميع طاقم الممثلين المثاليين وقدم رؤية فريدة وشجاعة لهذا الفيلم، والتي من المؤكد أنها ستجذب الجماهير».

نيكولاس كيدج يشارك في مهرجان تورنتو السينمائي بـ«Butcher's Crossing»

وخلال الفترة الأخيرة، شارك نيكولاس كيدج في عدد من الأفلام كان آخرها فيلم «Butcher's Crossing» إخراج جابي بولسكي، وهو يستند إلى رواية عام 1960 التي تحمل الاسم نفسه لجون إدوارد ويليامز، ويشاركه في بطولة الفيلم عدد من الفنانين من بينهم رايتشل كلير وفريد هيكينجر، يعرض في الدورة الحالية من مهرجان تورنتو السينمائي، الذي يستمر حتى 18 سبتمبر الجاري، ومن المقرر أن يعرض الفيلم يوم 9 سبتمبر.

أعمال المخرج يوفال أدلر

فاز الفيلم الروائي الأول للمخرج يوفال أدلر «Bethlehem» بجائزة أيام البندقية في مهرجان البندقية السينمائي 2013، منذ ذلك الحين ، أخرج وشارك في كتابة فيلمين: «The Operative» بطولة ديان كروجر ومارتن فريمان، الذي شارك في المسابقة الرسمية لمهرجان برلين السينمائي لعام 2019، بالإضافة إلى فيلم الإثارة الأمريكي «The Secrets We Keep» من بطولة نومي رابيس و جويل كينمان.