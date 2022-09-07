كيري: آمل أن تجلب النوايا الحسنة لأمريكا حلولا لتحديات المناخ

أعرب المبعوث الأمريكي الخاص للمناخ، جون كيري، عن سعادته بالمشاركة في منتدى التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، ونقل تحيات الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى الحضور في المنتدى، قائلا: «آمل أن تجلب النوايا الحسنة من الولايات المتحدة، حلولا للتحدي الذي يقع على عاتقنا، وأنا أجلب رسالة سلام.. السلام عليكم».

منتدى التعاون الدولي

وأضاف كيري، خلال كلمته بمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي بالعاصمة الإدارية الجديدة، المنعقد بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ هناك العديد من التحديات التي تواجه العالم إزاء مواجهة تغير المناخ، متابعا: «20 دولة تساوي 80% من كل الانبعاثات، و48 دولة في الصحراء الأفريقية تساوي جميعا 0.55% من الانبعاثات».

مواجهة تغير المناخ

وتابع المبعوث الأمريكي الخاص للمناخ: «علينا أن نبدأ بوضع هذا الإطار في عرضه على أنّه مشكلة، وكما قال الرئيس كيندي، فكل المشكلات الموجودة في الكوكب خلقها أو معظمها خلقها البشر، وبالتالي على البشر حلها أيضا».