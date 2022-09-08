تفاصيل التقديم في المرحلة الثانية بمدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنسيق مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية المرحلة الثانية للعام الدراسي المقبل 2022/2023، بعد فتح باب التقديم للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/2022 المرحلة الثانية، بـ230 درجة، نظرًا لعدم اجتياز العدد المطلوب في المرحلة الأولى.

وقالت مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، عبر صفحتها الرسمية، إنه سيجرى الانتهاء من عقد اختبارات الميول المهنية «Career Interest Assessment»، والمقابلة الشخصية «Interview»، للمتقدمين لمدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات بالسادس من أكتوبر المرحلة الأولى، اليوم الخميس.

يذكر أن شركاء المدرسة، شركة السويدي إلكترو ميتر، ومشروع قوى عاملة مصر، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

المميزات

الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

التدريب العملي في أثناء فترة الدراسة بشركات الشريك الصناعي.

فرصة التعيين بشركات الشريك الصناعي بعد التخرج.

توفير الزي المدرسي.

مكافآت مالية في أثناء فترة التدريب العملي.

توفير أتوبيسات لنقل الطلاب لمكان التدريب.

الدراسة في بيئة تكنولوجية تواكب أحدث التطورات العالمية.

أنشطة تربوية لتنمية مهارات الطلاب.

شروط التقديم

أن يكون المتقدم حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022، ولا يقل مجموعه عن 230 درجة، ودرجة اللغة الإنجليزية لا تقل عن 48 درجة.

يتاح التقدم للبنين والبنات من جميع أنحاء الجمهورية.

أن لا يزيد سن المتقدم عن 18 عاما في أول أكتوبر 2022.

سنوات الدراسة

ثلاث سنوات.

التخصصات

تطوير البرمجيات.

المنهج الدراسي

العلوم الأساسية والثقافية.

العلوم الفنية في مجال التخصص.

التدريب العملي.

شروط القبول

- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع الشريك الصناعي، والمقابلة الشخصية، ومقياس الميول المهنية والكشف واللياقة البدنية وتحليل المخدرات.