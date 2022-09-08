لطلاب الإعدادية.. تفاصيل التقديم في مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا

مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة المنيا، إحدى المدارس التكنولوجية التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضمن المرحلة الثانية للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022، للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، في الفترة من 4 سبتمبر وحتى الأربعاء 14 من الشهر ذاته.

وأشارت الوزارة إلى أنه نظرًا لعدم اجتياز العدد المطلوب من المتقدمين في المرحلة الأولى لاختبارات القبول والمقابلات الشخصية، فإنه جرى فتح باب التقدم للمرحلة الثانية.

وأوضحت «التعليم» في تقرير صادر عنها، أن مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، شريكة مع شركة مصر للتأمين، ومشروع قوى عاملة مصر، الممول من الوكالة الأمريكية للتنيمة الدولية.

مميزات مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

- التدريب العملي في أثناء فترة الدراسة بشركات الشريك الصناعي.

- فرصة للتعيين بشركات الشريك الصناعي بعد التخرج .

- توفير الزي المدرسي.

- مكافآت مالية في أثناء فترة التدريب العملي.

- توفير أتوبيسات لنقل الطلاب لمكان التدريب.

- الدراسة في بيئة تكنولوجية تواكب أحدث التطورات العالمية.

- أنشطة تربوية لتنمية مهارات الطلاب.

شروط التقديم بمدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

- يكون المقتدم حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021- 2022.

- لا يقل مجموع الطالب عن 230 درجة، ودرجة اللغة الإنجليزية لا تقل عن 48 درجة.

- يتاح التقديم للبنين والبنات من جميع أنحاء الجمهورية.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عاما في أول أكتوبر 2022.

شروط القبول بمدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

- يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى .

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع الشريك الصناعي، والمقابلة الشخصية ومقياس الميول المهنية والكشف الطبي، واللياقة البدنية وتحليل المخدرات.