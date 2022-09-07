هاجر الإسلامبولي عن منتدى التعاون: مصر لسان أفريقيا في ملف المناخ

انطلقت، اليوم، أعمال النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في العاصمة الإدارية وسط حضور دولي متميز، الأمر الذي يعكس أهمية هذا المنتدى خصوصا في التوصل إلى تصور بِشأن التمويل اللازم لمواجهة التغيرات المناخية.

وفي هذا السياق، قالت السفيرة هاجر الإسلامبولي مساعد وزير الخارجية الأسبق إن النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي ذات أهمية كبيرة، لأن المنتدى يتحدث هذه المرة عن مسؤولية الدول في إطار التعاون الدولي في مواجهة القضايا الخاصة بتغير المناخ، والأهم في هذا الأمر مسألة التمويل الإنمائي لما يمكن أن يخرج لاحقا عن مؤتمر شرم الشيخ للمناخ بشأن مواجهة التغيرات المناخية.

أهمية التمويل لمساعدة الدول النامية في مواجهة التغيرات المناخية

وأضافت مساعد وزير الخارجية الأسبق، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المنتدى أيضا بمثابة إعلان وتمهيد قوي لقمة شرم الشيخ، لأن النقطة الأساسية هي التمويل اللازم لمواجهة المشكلات التي تسببها التغيرات المناخية، وخصوصا أن المواجهة تتطلب تغيير نظام اقتصادي بالكامل لكثير من الدول النامية.

وتابعت «الإسلامبولي» قائلة: «إن الدول النامية غير مسؤولة عن هذا الأمر، أي التغيرات المناخية، وانضمام الدول النامية لجهود مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية يتطلب توفير التمويل اللازم، وهو ما يفوق طاقة الدول النامية، لأن الأمر كما قلت يتطلب تغيير في نظم النقل والاقتصاد وغيرها من الأمور».

الاهتمام المصري بملف التغيرات المناخية ومساعدة دول أفريقيا

وحول الاهتمام المصري بمسألة مواجهة التغيرات المناخية وتوفير التمويل اللازم لهذا الأمر، على نحو يعبر عنه المنتدى قالت السفيرة هاجر الإسلامبولي إن ذلك يعود إلى أن مصر من الدول المهددة بشكل كبير من تأثير تغيرات المناخ مثل منطقة الدلتا، وهي قلب النشاط الاقتصادي في مصر والأمر يتطلب جهودا كبيرة لحمايتها، ومن هنا تكمن أهمية الأمر بالنسبة لمصر.

وأضافت: «وبالنسبة لقارة أفريقيا نفس الأمر، ومصر كانت لسان القارة السمراء في القضايا الدولية المختلفة وأول قضية دولية عالمية ملحة في الوقت الحالي هي تغيرت المناخ ومن الطبيعي أن تقوم مصر بهذا الدور ومن المهم الخروج بنتائح تخدم مصر وأفريقيا على وجه خاص، لأن دول أفريقيا فقيرة لا تستطيع تحمل نتيجة ما ستحدثه التغيرات المناخية.