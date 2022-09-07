محافظ المنوفية يوافق على النزول بدرجات القبول بالثانوي العام والرياضي

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على النزول بدرجات القبول بالصف الأول الثانوي ببعض المدارس الثانوي «العام - الرياضي - الخدمات - الخاص» للعام الدراسي 2022/2023؛ بناءً على المذكرة المقدمة من وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية بهدف استكمال الأعداد الطلابية بالمدارس، التي لم تستكمل كثافاتها.

والثانوي العام الخاص من 180 درجة

وأشارت مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أنه تم النزول بدرجات القبول بتنسيق الثانوي العام والرياضي من 225 درجة إلى 220 درجة، والثانوي العام خدمات من 180 درجة إلى 170 درجة، والثانوي العام الخاص من 190 درجة إلى 180 درجة، مؤكدة على السماح بفتح الحدود بين الإدارات بالمدارس منخفضة الكثافة.

المدارس الثانوية التي لم تستكمل الكثافة المقترحة بها

وأشارت مدير مديرية التربية والتعليم، بأن المدارس الثانوية التي لم تستكمل الكثافة المقترحة بها وفقًا للإدارات التعليمية بالمحافظة هى، ففي مركز شبين الكوم، مدارس (اصطباري - كفر البتانون - بخاتي - شنوان المطورة - المساعي العسكرية - عبدالمنعم رياض – زكي بدر - الشهيد ياسر فريج ببتبس»، وفي مركز أشمون مدارس «ناصف طاحون – عبدالحميد أبو المجد – كفر الحما – دروة – ساقية أبو شعرة – الشاعر محمد عفيفي مطر بشطانوف - الشهيد إسماعيل وهبه جعفر»، وفي مركز منوف مدارس «زاوية رزين – المستشار عدلي منصور» ،وفي مركز قويسنا مدارس «بره العجوز – مصطاي – الشهيد حسن عفيفي – طه شبرا – كفر بني غريان – كفر ميت العبسى)، وفي مركز تلا مدارس «زرقان – عبدالله ياسين – السادات بنين – فصول كفر السكرية»، وفي مركز الباجور مدارس «الباجور الثانوية المطورة – تلوانة بنات – تلوانة بنين – سبك الضحاك – مشيرف الثانوية – الشهيد طيار مهتدي الشاذلي بالأطارشة» ،وفي مركز الشهداء مدارس «كفر السوالمية – على فهمي العمروسي – حزيرة الحجر»، وفي مركز السادات مدارس «الفاروق عمر بالسادات – السادات الثانوية بنات بالرابعة – الخطاطبة الثانوية – عمر بن عبد العزيز بالخطاطبة – حي الزيتون الثانوية»، وفي بركة السبع مدارس «السيد البدوي – محمد أحمد جعفر – إبراهيم ذكي عوض الله – هورين – الدبايبة»، وفي مدينة سرس الليان «مدرسة محمود عزت الثانوية».