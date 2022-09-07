مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.. اعرف تنسيق المرحلة الثانية
كتب:
أميرة فكري
03:55 م | الأربعاء 07 سبتمبر 2022
صورة أرشيفية
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل التقديم بـ مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية في المرحلة الثانية للعام الدراسي 2022/2023، مؤكدا أنّ آخر موعد للتقديم علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 14 سبتمبر 2022، على الرابط .
وذكرت وزارة التربية والتعليم، أنّه يتاح للطلاب المتقدمين دفع رسوم الامتحانات من خلال فوري على كود 66643، أو باسم الخدمة (التقدم للتكنولوجيا التطبيقية) من خلال البريد المصري، أو E- FINANCE.
الشركاء
شركة فتح الله ومشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
سنوات الدراسة
3 سنوات.
التخصصات
التجارة الحديثة.
المنهج الدراسي
العلوم الأساسية والثقافية.
العلوم الفنية في مجال التخصص.
التدريب العملي.
شروط التقديم
- أن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022.
- ألا يقل مجموعه عن 220 درجة، ودرجة اللغة الإنجليزية لا تقل عن 48 درجة.
- يتاح التقدم للبنين والبنات على ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عاما في أول أكتوبر 2022.
شروط القبول
- أن يتقدم الطالب الالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الشريك الصناعي والمقابلة الشخصية، ومقياس الميول المهنية والكشف الطبي واللياقة البدنية وتحليل المخدرات.
المميزات
- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.
- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بشركات الشريك الصناعي.
- فرصة التعيين بشركات الشريك توفير الزي المدرسي.
- مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.
- توفير أتوبيسات لنقل الطالب لمكان التدريب.
- الدراسة ببيئة تكنولوجية تواكب أحدث التطورات العالمية.
- أنشطة تربوية لتنمية مهارات الطالب الصناعي بعد التخرج.