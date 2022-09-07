مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.. اعرف تنسيق المرحلة الثانية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل التقديم بـ مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية في المرحلة الثانية للعام الدراسي 2022/2023، مؤكدا أنّ آخر موعد للتقديم علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 14 سبتمبر 2022، على الرابط .

وذكرت وزارة التربية والتعليم، أنّه يتاح للطلاب المتقدمين دفع رسوم الامتحانات من خلال فوري على كود 66643، أو باسم الخدمة (التقدم للتكنولوجيا التطبيقية) من خلال البريد المصري، أو E- FINANCE.

الشركاء

شركة فتح الله ومشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

سنوات الدراسة

3 سنوات.

التخصصات

التجارة الحديثة.

المنهج الدراسي

العلوم الأساسية والثقافية.

العلوم الفنية في مجال التخصص.

التدريب العملي.

شروط التقديم

- أن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022.

- ألا يقل مجموعه عن 220 درجة، ودرجة اللغة الإنجليزية لا تقل عن 48 درجة.

- يتاح التقدم للبنين والبنات على ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عاما في أول أكتوبر 2022.

شروط القبول

- أن يتقدم الطالب الالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الشريك الصناعي والمقابلة الشخصية، ومقياس الميول المهنية والكشف الطبي واللياقة البدنية وتحليل المخدرات.

المميزات

- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بشركات الشريك الصناعي.

- فرصة التعيين بشركات الشريك توفير الزي المدرسي.

- مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

- توفير أتوبيسات لنقل الطالب لمكان التدريب.

- الدراسة ببيئة تكنولوجية تواكب أحدث التطورات العالمية.

- أنشطة تربوية لتنمية مهارات الطالب الصناعي بعد التخرج.