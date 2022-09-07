عميدة طب البنات بالأزهر للدفعة الـ50: إنقاذ حياة إنسان يعد أحياء للناس جميعا

أعربت الدكتورة هناء عبد الحميد العبيسي، عميدة كلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة، عن سعادتها وفخرها بالتطوير الذي شهدته كلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة، في الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حفل تخرج الدفعة 50 لكلية طب البنات بالأزهر

قدمت عميدة كلية الطب التهنئة إلى طبيبات المستقبل الدفعة الـ50 دفعة اليوبيل الذهبي، اللائي يضربن المثل في العلم والخلق، ليس في مصر فقط، بل على مستوى العالم، ويعملن في أشرف مهنة.

وتوجهت عميدة كلية طب البنات بخالص الشكر وعظيم التقدير، لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، لدعهما الدائم والمستمر للكلية، حتى تبوأت مكانتها اللائقة بها، وكانت وما زالت في مقدمة كليات الطب بجامعة الأزهر والجامعات المصرية، التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء عام 2014م.

كلية طب البنات جامعة الأزهر

أضافت هناء عبد الحميد، أن كلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة، كانت سباقة أيضًا في الحصول على شهادة تجديد الاعتماد من الهيئة القومية، لضمان جودة التعليم والاعتماد، ما يعطي خريجاتنا دعمًا كبيرًا على مستوى العالم، سواء كانت الطبيبة مصرية أو وافدة.

ووجهت عميدة كلية الطب لخريحات دفعة اليوبيل الذهبي النصح، بأن يكن خير مثال للطبيبة الملتزمة التي تتقي الله عز وجل في مرضاها، فيكفيكن شرفًا أن من تَحسُن نيتها فإن أجرها عند الله كبير، وجزاؤها من المولى عز وجل عظيم، خاصة أن النجاح في إنقاذ حياة إنسان، يعد أحياء للناس جميعًا.