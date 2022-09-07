السيسي: نتطلع لاستكشاف المزيد من مجالات التعاون مع البنك الأوروبي

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي بِاسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل اليوم، أوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وسامح شكري وزير الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.

السيسي يرحب برئيس البنك الأوروبي

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيسي رحب برئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكدا تقدير مصر للعلاقات المتميزة مع البنك، خاصةً في ضوء الدور المهم الذي قام به خلال السنوات الماضية كشريك في نجاح العملية التنموية في مصر، معربا عن التطلع لاستكشاف المزيد من مجالات التعاون مع البنك في ظل عملية التنمية الشاملة والمستدامة الجاري تنفيذها في الدولة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، خاصةً في مجالات الطاقة النظيفة، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، لا سيما في ظل الرئاسة المصرية للقمة العالمية للمناخ COP27، والزخم العالمي الذي تحظى به قضية التغيرات المناخية.

البنك الأوروبي يعرب عن اعتزازه بعلاقات التعاون مع مصر

من جانبها، أعربت رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تشرفها بلقاء الرئيس السيسي، مؤكدة اعتزاز البنك بعلاقات التعاون الوطيدة مع مصر ومؤسساتها المالية المختلفة، مشيدةً بنجاح الجهود المصرية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، ومن ثم حرص البنك الأوروبي على تعزيز التعاون مع مصر خاصة ما يتعلق بتمويل مشروعات التحول الأخضر.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد مناقشة سبل تعزيز التعاون مع البنك الأوروبي، والعمل على زيادة مساهمته في تمويل المشروعات التي يجري تنفيذها في مصر، في ضوء إقرار الاستراتيجية الجديدة للتعاون بين الجانبين، خاصة ما يتعلق بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.