الجامعة «الألمانية» بالقاهرة تبحث التناغم بين «الماء والغذاء والطاقة»

نظم برنامج الهندسة المدنية بكلية هندسة وعلوم المواد بالجامعة الألمانية بالقاهرة، ندوة عبر تقنية الـ«فيديو كونفرانس»، بعنوان «مثلث الماء والغذاء والطاقة Nexus- نحو تنمية بيئية مستدامة»، تناولت سبل تحقيق التناغم بين القطاعات الثلاث، لمجابهة القضايا البيئية الناجمة عن الزيادة السكانية، وتزايد حاجاتهم لطلب السلع الغذائية بمعدلات تفوق معدلات نمو الإنتاج.

وحاول المشاركون في الندوة، إيجاد الحلول الملائمة لسد الفجوة الغذائية بالعمل على تنويع مصادر الطاقة وتحقيق التوازن بينهما فى ظل محدودية الموارد المائية.

يأتي ذلك في إطار مساهمة الجامعة الألمانية بالقاهرة، في دعم ومساندة استعدادات الدولة المصرية لاستضافة مؤتمر «قمة المناخ» المقرر انعقاده في شهر نوفمبر القادم 2022 في شرم الشيخ، لمناقشة تداعيات التغيرات المناخية التي تشكل تهديدا مباشرا لقدرة الأنسان على البقاء والنماء والازدهار.

الندوة تناولت العلاقة التبادلية بين الماء والغذاء والطاقة

قال الدكتور مصطفى بركة، عميد كلية الهندسة وعلوم المواد ومدير برنامج الهندسة المدنية بالجامعة الألمانية بالقاهرة، إن الندوة تناولت العلاقة التبادلية بين الماء والغذاء والطاقة Nexus، كجزء من تحقيق التنمية البيئية المستدامة، في إطار تغير المناخ حيث أن العناصر الثلاثة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا لا يمكن إغفال عنصر من عناصرها مع الأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والبيئية إلى جانب الأبعاد الاقتصادية لحسن استغلال الموارد المتاحة لتلبية حاجيات الأفراد مع الاحتفاظ بحق الأجيال القادمة .

تناول الموضوعات المتعلقة بتغير المناخ

نظمت فعاليات أعمال الندوة الدكتورة شيرين البرادعي، الأستاذ المساعد بهندسة المياه والبيئة ببرنامج الهندسة المدنية بالجامعة، وفق بيان الجامعة الألمانية في القاهرة، وأشاد «فيليب موباي» رئيس القسم العلمي وإدارة المراسم بالسفارة الألمانية في القاهرة، خلال كلمته ببرنامج الهندسة المدنية ودورها الهام في التخطيط لطرح مثل هذا البرنامج، كما أثني على المجهود المبذول من جانب الجامعة وحرصها على تناول الموضوعات المتعلقة بتغير المناخ وتأثيره الضار على التنمية البيئية محلياً وعالميا.

الندوة تناقش سبل تحقيق التنمية البيئية المستدامة

وتعقد الجامعة الألمانية بالقاهرة، سلسلة من الندوات والمؤتمرات والفعاليات يشارك فيها العديد من الخبراء والمراقبين والنشطاء في مجال حماية البيئة للتباحث ومناقشة آليات وإمكانيات التعاون البحثي فى المجالات الخاصة بالبيئة والمناخ لتكون المنطلق الأساسي في وضع استراتيجيات العمل البيئي لدى متخذى القرار.