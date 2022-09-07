جامعة السويس تعلن عن 90 وظيفة شاغرة في 13 كلية.. لأعضاء هيئة التدريس

أعلنت جامعة السويس عن وظائف شاغرة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة عن طريق التعيين بالإعلان، وفقًا لأحكام قانون تنظيم الجامعات، حيث أعلنت عن 90 وظيفة مختلفة ما بين «أستاذ - أستاذ مساعد - مدرس - مدرس مساعد - معيد» في 13 كلية مختلفة، لحاجتها لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه خلال الفترة المقبلة.

وظائف في جامعة السويس

وجاءت الوظائف الشاغرة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجامعة السويس، على النحو التالي:

وظائف كلية الطب المتاحة هي: «أستاذ - أستاذ مساعد - 3 مدرسين - 3 مدرسين مساعدين» في عدد من التخصصات داخل الكلية، بينما وظائف كلية طب الأسنان هي: «أستاذ مساعد - 6 مدرسين - 6 مدرسين مساعدين - 3 معيدين» في عدد من التخصصات المختلفة داخل الكلية.

وظائف أعضاء هيئة تدريس

كما أعلنت الجامعة احتياج كلية العلاج الطبيعي بجامعة السويس إلى «أستاذين - 3 أساتذة مساعدين - 3 مدرسين - 3 مدرسين مساعدين - معيدين اثنين» في بعض التخصصات بالكلية، كما تطلب كلية هندسة البترول والتعدين مدرس بقسم هندسة البترول، بينما تحتاج كلية التجارة إلى «أستاذين - استاذ مساعد - معيدين اثنين» في بعض التخصصات بالكلية، وكذا تطلب كلية الهندسة «أستاذ - مدرس - 3 مدرسين مساعدين - 3 معيدين» في بعض تخصصات الكلية.

كما أعلنت كلية التكنولوجيا والتعليم عن حاجتها إلى "أستاذ مساعد - مدرس» في تخصصات الكليه، بينما تطلب كلية السياسة والاقتصاد «أستاذين - أستاذ مساعد - مدرسين اثنين» في تخصص العلوم السياسية والاقتصاد، وتطلب الثروة السمكية «3 مدرسين - 3 مدرسين مساعدين» يشترط حصولهم درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم الزراعية.

أما كلية الآداب فأعلنت احتياجها إلى مدرسين متخصصين في الأدب الصيني، ويشترط أن يكون المتقدمين من الحاصلين على درجة الدكتوراه، بينما تطلب كلية الحاسبات والمعلومات «أستاذ - أستاذ مساعد - مدرس» في بعض تخصصات الكلية، وتطلب كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال «أستاذ - مدرسين مساعدين» في بعض أقسام الكلية، وأخيرًا كلية التربية الرياضية «بنين – بنات»، تحتاج إلى «أستاذ مساعد - 6 مدرسين - 7 مدرسين مساعدين - 4 معيدين» في عدد من التخصصات المختلفة في الكلية.