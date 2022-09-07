إطلاق نظام المصدر المعتمد لضبط سوق الاستيراد بمصر منتصف سبتمبر

أكد صلاح الكموني، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الغربية، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أنَّ نظام المُصدر المعتمد المزمع إطلاقه في منتصف سبتمبر الجاري كموعد رسمي لبدء تطبيقه، من شأنه ضبط سوق الاستيراد المصرية.

مجتمع الأعمال يترقب تطبيق النظام الجديد

وأضاف «الكموني» في تصريحات على هامش لقاء نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية اليوم، أنَّ قطاع المال والأعمال في مصر يستعد لتطبيق النظام الجديد، الذي يأتي ضمن اتفاقية الشراكة الأورومتوسطية المنبثقة عن توصيات اللجنة القومية لقواعد المنشأ.

لقاء بالاتحاد العام للغرف التجارية

وترأس اللقاء الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية اليوم الأربعاء، المهندس إبراهيم العربي، وعصام النجار رئيس الهيئة العامة للصادرات والواردات.

آليات نظام المصدر المعتمد

وتم خلال اللقاء، شرح آليات نظام «المصدر المعتمد» في إطار اتفاقية الشراكة الأورومتوسطية، بحضور عدد من أعضاء الجمعية العمومية للشعبة العامة للمصدرين باتحاد الغرف التجارية البارزين.

كيفية تسجيل المصانع والشركات المؤهلة للتصدير

كما تم توضيح أنَّ تسجيل المصانع والشركات المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر، ينص على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات إلى مصر، وذلك بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

المنتجات التي يتم الإفراج عنها

فيما تم التنويه على أنَّه لا يجوز الإفراج عن المنتجات الواردة بقصد الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة في هذا السجل.