محطة معالجة الصرف الصحي بـ«أبو شنب» تحل أزمة 5 قرى بالفيوم

9 أشهر مرت على افتتاح محطة معالجة الصرف الصحي، في قرية أبو شنب التابعة لمركز أبشواي بمحافظة الفيوم، كان كل يوم خلالها، أفضل من الذي سبقه، إذ أصبحت الشوارع جافة، خالية من تراكمات مياه الصرف، وأصبحت أوسع بعدما اختفت «طرنشات» وبيارات، الصرف الصحي، فضلاً عن تقليل نسبة التلوث في بحيرة قارون، حيث كان يتم التخلص من مياه الصرف بها دون معالجة.

وفي هذا الصدد، تنشر «الوطن»، أبرز المعلومات عن محطة معالجة الصرف الصحي بأبو شنب، وكيف حوّلت شكل الحياة في 5 قرى بمحافظة الفيوم.

مشروع محطة معالجة الصرف الصحي

افتتح مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بقرية أبو شنب بمحافظة الفيوم، في شهر ديسمبر المُنقضي، بتكلفة إجمالية بلغت 32 مليون جنيها، وأنشأتها شركة العاشر من رمضان، بالاشتراك مع شركة قها للصناعات الكيماوية على مساحة 13 ألف متر مربع.

تخدم 45 ألف نسمة بـ5 قرى

قال المهندس محمد عبد الجليل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، في بيان، إنّ محطة معالجة الصرف الصحي بأبو شنب التابعة لمركز أبشواي، تخدم 45 ألف نسمة في 5 قرى وهي الخالدية، والجيلاني، والعلوية، وأبو شنب، وكفر عبود.

معالجة ثنائية ميكانيكية

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنّ المحطة تعمل بنظام المعالجة الثنائية الميكانيكية، من خلال الأقراص الدوارة، موضحاً أنّها تضم مدخل، ومصافي، وحوض معالجة رئيسي، وأحواض ترسيب ابتدائية ونهائية، وأحواض للكلور والحمأة، وراسب رملي، وأحواض تجفيف.

معامل وعنابر ومخازن

وأشار إلى أنّ الشركة تضم عدة مبان، وهي مبنى معمل، وآخر إداري، ومبنى للمولدات، وآخر يتم استغلاله كمخزن، فضلاً عن عنبر يضم لوحات التشغيل، وغرفة لأفراد الأمن.

حوّل شكل الحياة في 5 قرى

وتمكنت محطة معالجة الصرف الصحي بأبو شنب، من تغيير شكل الحياة في القرى الخمسة التي تخدمها، إذ تحوّلت القرى التي كانت تعرف بالقرى المبللة، إلى شوارع نظيفة وجافة، واختفت معاناة الأهالي من تراكم مياه الصرف الصحي، كما اختفت الطرنشات والبيارات من الشوارع.

فرحة الأهالي بمشروع الصرف

في سياق متصل، قال الحاج محمود معوض، أحد أهالي قرية أبو شنب، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ أهالي القرية يدعون للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد مشروع محطة معالجة الصرف الذي غيّر حياتهم، موضحا أنّه قديما كانت طرنشات الصرف مرتفعة عن الأرض وأمام كل منزل، تفوح منها رائحة كريهة، وتضيق الشوارع، وعقب الانتهاء من المشروع تم إزالة كل الطرنشات وأصبحت الشوارع أوسع، واختفت الروائح الكريهة، وجفت الشوارع.

تقلل التلوث في بحيرة قارون

على جانب آخر، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده على ضفاف بحيرة قارون، أنّ إنشاء عدة محطات معالجة في القرى الواقعة على ضفاف بحيرة قارون وبينها أبو شنب والخالدية، ساهم بصورة كبيرة في القضاء على التلوث ببحيرة قارون.