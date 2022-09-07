افتتاح المهرجان العربي لطلاب أكاديمية الفنون غدا

تنطلق مساء غد الخميس، الدورة الثالثة من المهرجان العربي، التي تحمل اسم الفنان محمد صبحي، وذلك تحت رعاية الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون.

تفاصيل العروض المُشاركة في المهرجان العربي

وينافس في المهرجان العربي لطلاب أكاديمية الفنون، عدد من العروض المسرحية والورش، التي تكون لأول مرة من خارج مصر، ويأتي عرض الافتتاح في السابعة مساء، وهو من إخراج إبراهيم حسن، والعرض الثاني في التاسعة، إخراج محمد خالد تيتو.

وفي اليوم الثاني، يبدأ العرض الأول في الخامسة مساء، وهو من إخراج ندى علاء الدين، والعرض الثاني في السابعة، إخراج أحمد ميدو، والعرض الثالث في التاسعة مساء إخراج حازم فتحي.

وفي اليوم الثالث يبدأ العرض الأول الساعة 6، إخراج عبد الرحمن هريدي، والعرض الثاني الساعة 8 إخراج عمر الشرنوبي، بينما يأتي في اليوم الرابع عرضا من إخراج هاجر رشاد، وفي اليوم الخامس يعرض آخر عرض على مسرح الأنفوشي، إخراج عمرو خميس، وبعدها يجري توزيع الجوائز على مسرح الأوبرا.

نضال الشافعي يُقدم حفل الختام

ويشارك في لجنة التحكيم عدد من المتخصيين؛ منهم المخرج تامر كرم، وسامح بسيوني، والكاستنج دايركتور أحمد تمام، ويقدم حفل الختام نضال الشافعي.