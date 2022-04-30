تامر كرم: عرض مسرحية «اللمبي في الجاهلية» بالسعودية خلال العيد

يستعد فريق عمل مسرحية «اللمبي في الجاهلية» للمخرج تامر كرم، وبطولة النجم محمد سعد ومجموعة من نجوم الكوميديا في مصر، لتقديم العرض في المملكة العربية السعودية ثالث ورابع وخامس أيام العيد على مسرح النادي الأدبي الثقافي بجدة، ويأتي العرض ضمن برناج الهيئة العامة للترفيه لاحتفالات عيد الفطر.

تفاصيل مسرحية «اللمبي في الجاهلية»

وأعرب تامر كرم عن سعادته بتقديم العرض للمرة الثانية في السعودية وأضاف في تصريح لـ«الوطن» بعد النجاح الكبير الذي حققه العرض «اللمبي في الجاهلية» خلال عرضه في موسم الرياض، سيتم تقديم المسرحية لجمهور السعودي وتحديدا في جدة لمدة ثلاثة أيام من إجازة عيد الفطر

المسرحية بطولة محمد سعد، سامى مغاورى، مى سليم، ويزو، طاهر أبو ليلة وحسن عبد الفتاح ومنير مكرم، تم عرضها للمرة الأولى خلال نوفمبر 2021 على هامش فعاليات موسم الرياض التي استمرت فعالياته لمدة 6 أشهر، وحققت المسرحية نجاح جماهيري كبير.

تدور أحداث العرض في إطار من الكوميديا حول شخصية «اللمبي»، الذي يصارع الظروف من أجل الزواج من الأميرة «كروانة»، وأمام رفضها له لا يجد حلا سوى السحر ليلجأ له، وهو ما يقلب حياته رأسًا على عقب.

وأشار كرم: لن أكون متواجداً مع فريقي بسبب انشغالي حالياً بالتجهيز لعرض مسرحي ضخم في مصر سيتم الإعلان عن تفاصيله قريبا.

وأعلنت المملكة العربية السعودية مساء اليوم تعذر رؤية هلال شهر شوال في المملكة، وبذلك يكون غدا الأحد هو المتمم لشهر رمضان الجاري، على أن يبدأ العيد يوم الاثنين المقبل.

في سياق متصل أكملت أمانة «مكة» استعداداتها للاحتفال بعيد الفطر المبارك لهذا العام 1443هـ، حيث جهزت جميع المواقع التي ستقام فيها الاحتفالات، إضاقة إلى المواقع الخدمية والترفيهية من حدائق وساحات وميادين عامة، مع تركيب العديد من اللوحات المعبرة لهذه المناسبة التي يحتفل بها المسلمون في كل بقاع الأرض.