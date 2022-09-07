السجن المشدد لـ22 متهما في قضية مستخلصات جمارك نويبع

أسدلت محكمة جنايات جنوب سيناء اليوم الأربعاء، الستار عن قضية مستخلصات جمارك نويبع، بعد تداولها بالمحكمة لمدة خمس سنوات، حيث أصدرت حكمها اليوم برئاسة المستشار جمال الدين ذكي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم محمود ومحمد عزت وبحضور علي حسين وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبدالستار ومينا وليم، بمعاقبة عدد 12 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة 10 متهمين آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات لكل منهم مع تغريمهم مبلغ 925471 جنيهًا، وبرد مبلغ مساوٍ لمبلغ الغرامة، وإلزام جميع المتهمين بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى للمحكمة المدنية المختصة.

أحداث القضية

تعود أحداث القضية إلى شهر ديسمبر 2017 عندما وردت معلومات لمباحث جمارك نويبع تفيد بقيام 22 شخصًا بالتلاعب في التوكيلات التجارية، وتزوير التوكيلات لاستخلاص بضاعة من الجمارك، بأوراق مزورة، ويساعدهم في ذلك موظفين داخل جمارك نويبع.

إبلاغ المسؤولين بتفاصيل الواقعة

وجرى إبلاغ المسؤولين بجمارك نويبع وميناء نويبع للتأكد من صحة المعلومات، وبعد المراقبة ومتابعة وفحص أوراق المبلغ عنهم، تبين صحة المعلومات، والتأكد من التلاعب في التوكيلات لتسهيل الإفراج عن البضائع بأوراق مزورة، وتم عمل كمين لأفراد التشكيل العصابي للقبض عليهم.

22 متهما في القضية

ودلت التحريات على قيام 22 متهما من بينهم موظفين بجمارك نويبع، بالاشتراك مع آخرين عن طريق الاتفاق والمساعدة لتزوير محررات رسمية، وهي التوكيلات التجارية لاستخلاص بضائع من جمارك نويبع مع علمهم بالتزوير.

القبض على المتهمين

وتمكنت مباحث جمارك نويبع من الوقوع بالضحايا جميعًا، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات منهم من اعترف بصحتها ومنهم من أنكر التهم الموجهة إليه.

إثبات الواقعة بمحضر وإحالة المتهمين للمحاكمة

وتم تحرير محضر برقم 1002لسنة 2018، جنايات نويبع وعرض جميع المتهمين على نيابة نويبع، وبعد التحقيقات بمعرفة محمد الدياسطى، وكيل نيابة نويبع قرر الإفراج عنهم جميعًا بكفالة مالية، وإرسال الأوراق للطب الشرعي للتأكد من سلامتها من عدمه.

إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات

وأحال المستشار عمر شاهين المحامي العام الأول لجنوب سيناء القضية إلى محكمة جنايات طور سيناء، والتي قُيدت برقم 175 كلي جنوب سيناء، والمتهم فيها 22 متهمًا لتزويرهم مستخلصات جمركية وتوكيلات تجارية بميناء نويبع.

تداول القضية لمدة خمس سنوات

وجرى تداول القضية بمحكمة جنايات جنوب سيناء طوال منذ عام 2018 حتى اليوم الأربعاء 7 من سبتمبر 2022، وجرى تعأجيل القضية عدة مرات لحضور مدير الإدارة المركزية ورئيس الشئون القانونية لمصلحة الجمارك، وشهود الإثبات وتقرير لجنة الخبراء وحضور المحامين أكثر من مرة بتوكيلات وغياب المتهمين.

وبعد تأكد هئية المحكمة بارتكاب المتهمين لتلك الجرائم وتزوير المحررات الرسمية، وتسهيل موظفين بجمارك نويبع لاستخلاص البضائع من الجمارك بتوكيلات مزورة قضت المحكمة اليوم بمعاقبة كل من: «كامل ع. إ»، و«محمد م. ع.» و«هشام ا. .م» وغيابيا لكل من : «فتحى م. م.» و«هشام إ. ذ.» و «فؤاد ع. ا.» و «السيد ع. ف.» و«محمد ت. م.» و«هشام أ. ص.» و«محمد إ. م.» و«ياسر ح. ا.» و«رمضان ب. ع.» بالسجن المشدد 10 سنوات والزامهم بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى. للمحكمة المدنية المختصه

كما عاقبت المحكمة المتهمين : «أحمد ح.ع.» و«محمود ع. ا.» و«حاتم س. س.» و«محمد ب. ف.» و«حازم ا. م.» و«محمد م. ا.» و«محمود ع. ع.» و«عماد ا. ا.» و«عبداللطيف ع. ا.» و«خالد م.م.» بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمهم مبلغ 925471 جنيهًا، ورد مبلغ مساوٍ لمبلغ الغرامة للدولة.

وبحكم اليوم تكون محكمة جنايات جنوب سيناء أسدلت الستار على أهم القضايا بجمارك نويبع والتى شغلت الرأي لمدة العام لمدة 5 سنوات.