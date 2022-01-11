تفاصيل صدور أول حكم تشهير بمواطن في السعودية.. اتهم إمام مسجد بالتحرش

اتهامات بالتحرش طالت إمام مسجد في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، ولعدم ثبوت الأدلة تمت تبرئة المتهم مما نسب إليه، بينما صدر حكم من المحكمة الجزائية في المدينة المنورة أمس الإثنين، على مدعي الأمر ومقيم الدعوى بالسجن والغرامة، حيث تضمن منطوق الحكم فرض غرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال، والسجن لمدة 8 أشهر، ويعد ذلك أول حكم لتهمة التشهير بمواطن في المدينة، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة «عكاظ» السعودية.

اتهام إمام مسجد بالتحرش

تعود تفاصيل القضية إلى اتهام مواطن لإمام مسجد تربطه به صلة قرابة، بالتحرش بخادمته، وقدم بلاغا بذلك الاتهام، لتقوم النيابة العامة بدورها بفتح تحقيقًا في القضية ثم أحيلت الدعوى إلى المحكمة، وانتهت بصدور حكم برد الدعوى لعدم ثبوتها.

صدور نظام مكافحة التحرش

وللوقوف على تفاصيل نظام مكافحة جريمة التحرش في المملكة العربية السعودية، قال عضو النيابة العامة السابق، المحامي صالح مسفر الغامدي، إنّ نظام مكافحة جريمة التحرش صدر في عام 1439 هجريًا، ويتكون من 7 مواد قانونية، وجرى تعديل المادة السادسة منه بإضافة فقرة تحمل الرقم (3)، وذلك بموجب مرسوم ملكي بتاريخ 1442/6/1 ليكون نص المادة كالآتي: «يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة والنص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية».

ومن جانبها، قالت المحامية، خلود ماجد الأحمدي، أنّ تعريف جريمة التحرش لدى النظام السعودي، هي كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة الأولى من نظام مكافحة جريمة التحرش.