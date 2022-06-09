محافظ الغربية يتابع تشغيل وحدة الكشف الطبي عن بعد بمستشفى كفر الزيات العام

أشاد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بقيام مديرية الصحة في الغربية، بإنشاء وتشغيل أول وحدة للتشخيص عن بعد بمستشفى كفر الزيات العام، ضمن المبادرة الرئاسية لإنشاء 300 وحدة للتشخيص عن بعد على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك في إطار جهود الدولة للتحول الرقمي بالقطاع الصحي، بالتنسيق والتعاون مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

توفير الاستشارات الطبية للمرضى

وأوضح الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن وحدة الكشف الطبي عن بعد، تهدف إلى توفير الاستشارات الطبية للمرضى من خلال عرض الحالات على الاستشاريين والأخصائيين لتشخيص الحالة المرضية في أي وقت وأي مكان، من خلال التطبيقات والتقنيات الحديثة، وذلك في وجود طبيب وسيط بالوحدة، وأيضا تهدف إلى التوسع في تقديم خدمات صحية متكاملة للمواطنين، خاصة في المناطق النائية والحدودية دون تكبد عناء السفر، حيث تساهم تلك الوحدات في الحصول على استشارات الأطباء وعرض الحالات المرضية على مراكز العلاج الرئيسية داخل مصر، من خلال ربط طبيب الوحدة بالطبيب الاستشاري لوصف الحالة بشكل دقيق.

محتويات وحدة الكشف الطبي عن بعد

يذكر أن وحدة الكشف الطبي عن بعد تشمل أجهزة «الموجات فوق الصوتية الرقمية، منظار العين الرقمي، منظار الجلد الرقمي، سماعة الطبيب الرقمية، جهاز تخطيط، جهاز كهربية القلب الرقمي، منظار الأذن الرقمي، مقياس ضغط الدم الرقمي، ميزان الحرارة الرقمي»، وتم تدريب الفرق الطبية العاملة بالمستشفيات والوحدات على كيفية تشغيل الوحدات واستخدام الأجهزة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.