موعد الكشف الطبي 2022 للطلاب الجدد في جامعة المنوفية.. يبدأ 10 سبتمبر

أعلنت جامعة المنوفية، موعد الكشف الطبي 2022 للطلاب المستجدين المرشحين بالمرحلة الأولى والثانية للعام الجامعي الحالي، عقب إعلان تنسيق المرحلة الأولى والثانية للشعبة العلمية والأدبية.

موعد الكشف الطبي 2022 للطلاب الجدد في جامعة المنوفية

ويهتم طلاب الثانوية العامة بموعد الكشف الطبي 2022 للطلاب الجدد في جامعة المنوفية، وذلك حتى يتمكنوا من التسجيل في كلياتهم، حيث يشترط إجراء الكشف الطبي للتقديم في بعض الكليات والحصول على الموافقة النهائية للالتحاق بالجامعة.

الجامعة تحدد المواعيد والكليات

وأكدت جامعة المنوفية في بيان لها، أنه من المقرر أن تكون مواعيد الكشف الطبي 2022 للطلاب الجدد في جامعة المنوفية كالتالي: كليات «الآداب - التجارة - الحقوق - العلوم - الزراعة - التربية»، تبدأ من 10 سبتمبر حتى 22 سبتمبر، بينما كليات «الطب - الحاسبات والمعلومات - الصيدلة - الهندسة - الطب البيطري - الهندسة الإلكترونية بمنوف - طب الأسنان»، تبدأ من 10 سبتمبر حتى 15 سبتمبر، وكلية التمريض من 11 سبتمبر حتى 15 سبتمبر الجاري.

أما بالنسبة لكليات «الذكاء الاصطناعي - الإعلام - تكنولوجيا العلوم الصحية - تربية طفولة مبكرة - الاقتصاد المنزلي - التربية الرياضية - التربية النوعية بأشمون»، يبدأ الكشف الطبي بها من 17 سبتمبر حتى 22 سبتمبر، بينما المعهد الفني للتمريض يبدأ من 18 سبتمبر حتى 22 سبتمبر.