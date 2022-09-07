أحمد عدوية يختتم حفلات صيف 2022 في الساحل الشمالي الجمعة المقبل

يختتم الفنان أحمد عدوية، حفلات موسم صيف 2022، من خلال إحياء حفل غنائي في الساحل الشمالي، الجمعة المُقبل.

دينا ترفع شعار «العودة إلى التسعينيات» مع نهاية موسم الصيف

وكشفت الفنانة دينا، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن بوستر الحفل الذي يجمعها بالفنان أحمد عدوية، مُعلقة عليه: «العودة إلى التسعينيات».

باقة غنائية مميزة لـ أحمد عدوية في آخر حفلات الصيف

ويُقدم عدوية، في الحفل، باقة من أبرز أغانيه، التي حققت نجاحًا كبيرًا على مدار مشواره الفني؛ أبرزها «بنت السلطان»، و«ما بلاش اللون ده معانا»، و«زحمة»، و«مية مسا»، و«كله على كله»، و«إحنا المعلمين» و«حبة فوق وحبة تحت»، وغيرها من الأغاني.

يذكر أنّ الفنانة دينا، شاركت في موسم دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل «ملف سري»، الذي جمعها بعددٍ كبير من الفنانين، وهم: هاني سلامة، عائشة بن أحمد، محمد محمود عبدالعزيز، محسن محيي الدين، نضال الشافعي، ماجد المصري، إيهاب فهمي، دنيا عبدالعزيز، إدوارد، مادلين طبر، مهند حسني، كارولين عزمي، دينا، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي.