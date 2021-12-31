أحمد عدوية: مش متابع المهرجانات.. ونجله: خامة صوته اتخلقت لوحدها

قال الفنان محمد عدوية، إن والده المطرب الكبير أحمد عدوية طلب منه عدم تقليده، موضحًا: «قالي انت ليك ستايل مختلف ومتقلدنيش، وخلي عندك سكة لوحدك».

موقف مع مأمون الشناوي

أما والده، فقال، خلال استضافتهما مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج «يحدث في مصر» عبر شاشة MBC مصر: «أكبر شاعر في مصر، كان الراحل مأمون الشناوي، وقالي إيه الحلاوة دي يا ولد».

وحول موقفه من المهرجانات الشعبية، قال: «مش متابعها، ولو في حاجة حلوة بسمعها».

علاقة رائعة بين الأب والابن

وذكر محمد عدوية، أنه يتمنى أن يصبح ناجحا مثل والده: «هو الأستاذ وكبرت على صوته ونجوميته ونجاحه الكبير وتاريخه، وهو أب دمه خفيف جدا ومعايا صاحبي وحبيبي، وبحكي له كل حاجة».

وأكد، أن والده لن يتكرر: «كل واحد له رزقه وكيانه اللي ربنا خلقه بيه، ومن حسن حظي إني ابن أحمد عدوية، وكل ما أكبر، بفهم الموضوع، وأنا صغير مكنتش فاهم، موهبته الفطرية كبيرة وربنا خلقها لوحدها، ومش بقول كده عشان أبويا».

بحاول أبقى في ربعه.. وطوّر المزيكا الشعبية

وتابع، أنه كان حريصا على غناء لون مختلف عن اللون الشعبي الذي غنّاه والده، وكان يعتبر الغناء مسألة حياة أو موت، وحفّزه والده لكي يحقق نجاحه بنفسه: «خامة صوت أحمد عدوية اتخلقت لوحدها، وفي اللي بيحاول يقرب لها، منهم أنا، لكن مش بحاول أعديها أو أبقى زيها أو ربعها، المزيكا الشعبية اتطورت من خلاله، ومزج الغربي في الشرقي، وعمل حاجات متعملتش».