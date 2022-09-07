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محافظ القاهرة: 222 درجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام

كتب:

وائل فايز
07:37 م | الأربعاء 07 سبتمبر 2022
محافظ القاهرة

محافظ القاهرة

قرر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام للعام الدراسي الجديد 2022-2023، من 232 درجة إلى 222 درجة، والقبول بفصول الخدمات أقل من الثانوي العام 40 درجة، استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور.

وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه جرى النزول بالحد الأدنى بعد إجراء دراسة مستفيضة لإعداد الطلبة مع الحفاظ على المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.