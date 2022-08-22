النزول بالحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوي العام والفني في قنا

وافق اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، على النزول بالحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام من مجموع 244 إلى 240 درجة للعام الدراسي 2022 / 2023، وذلك بعد الاطلاع على القرارات المنظمة لقواعد القبول بالمدارس الثانوية، واستجابةً لرغبات أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم بمدارس التعليم الثانوى العام.

الحد الأدنى للقبول في الثانوي الفني بقنا

وأوضح محافظ قنا أنه تم النزول بالحد الادني للقبول ببعض مدارس التعليم الفني الصناعي، حيث تم النزول بالحد الأدنى للمدارس الثانوية الصناعية المتقدمة بنين نظام الخمس سنوات الي 236 درجة، والمدارس الثانوية الصناعية المتقدمة بنات نظام خمس سنوات إلى 221 درجة، والمدارس الثانوية الصناعية الميكانيكية نظام الثلاث سنوات إلى 196 درجة، فصول خدمات التعليم الصناعي الأقسام الميكانيكية إلي 165 درجة، وفصول خدمات التعليم الصناعي الأقسام الزخرفية بنين إلى 145 درجة، وفصول خدمات التعليم الصناعي الأقسام الزخرفية بنات إلى 140 درجة.

تنسيق التعليم الفني بمحافظة قنا

وأضاف «الداودي»، خفض الحد الأدني للقبول بالمدارس الثانوية التجارية بنين وبنات نظام الثلاث سنوات إلى 197 درجة، وفصول خدمات التعليم التجاري نظام الثلاث سنوات إلى 170 درجة.

وأعرب محافظ قنا عن خالص تمنياته بالتوفيق والنجاح لجميع الطلاب في العام الدراسي الجديد، وإحراز المراكز المتقدمة في المراحل التعليمية المختلفة.