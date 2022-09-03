تخفيض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام في أسيوط «درجتين»

أصدر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، قبل قليل، قرارا بتخفيض درجة الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام، بالمدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة للعام الدراسي 2022 /2023 م بمقدار درجتين على مستوى 11 إدارة تعليمية.

وأصبح مجموع القبول بالثانوية العامة الآن 218 درجة بدلًا من 220 درجة، وذلك بناءً على دراسة وقرار اللجنة المشكلة برئاسة محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وبعض قيادات المديرية.

آليات قرار النزول بدرجات القبول في الثانوية العامة

وجاء ذلك القرار وفقاً لمجموعة من الآليات التي ارتكز عليها المقترح ومنها عدد الفصول الدراسية المحددة للقبول بالصف الأول الثانوي والمجهزة بالإضافة إلى القرارات الوزارية المنظمة لكثافة المرحلة الثانوية وكثافة الفصل، لأقصى كثافة يمكن للفصل استيعابه مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

تخفيض الحد الأدنى للقبول في الثانوية العامة بأسيوط

وذكر محافظ أسيوط، في بيان، أنه وافق على تخفيض درجة الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي في إطار الجهود المبذولة وحرصًا على مستقبل أولادنا وأحفادنا الطلاب وتحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص أمام الطلاب للالتحاق بالمرحلة الثانوية العامة وفي ضوء الكثافة المحددة والمقترحة وللطلاب.

كما يأتي وفقاً لتنسيق وشروط ودرجات القبول بكل مدرسة، مؤكدا أن محافظة أسيوط من أعلى المحافظات التي حظيت بالتوسع في إنشاء مدارس جديدة بالقرى الأكثر احتياجاً مع الاهتمام بالعملية التعليمية والنهوض بالتعليم.

اعتماد نتيجة شهادة الإعدادية بأسيوط

ومن جانبه ذكر وكيل تعليم أسيوط، أن المحافظ قد اعتمد نتيجة الدور الأول للفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/2022 بنسبة نجاح بلغت 66.1 % للإعدادية العامة.