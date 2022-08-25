النزول بالحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوي العام في البحيرة لـ220 درجة

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تقرر النزول بدرجات تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2022 /2023 للطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية العامة.

النزول بدرجات القبول في الثانوي العام

وجاء النزول بالحد الأدنى بواقع 5 درجات، ليكون 220 درجة بعد أن كان 225 درجة، وذلك بالمدارس التى يوجد بها أماكن شاغرة فقط.

الاستجابة لأولياء الأمور

وجاء ذلك استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور ولاستيفاء أعداد الطلاب بالمدارس الثانوي العام بمدن ومراكز محافظة البحيرة، واستكمال الأعداد المطلوبة بالمدارس التى يوجد بها أماكن شاغره بنطاق المحافظة.

وقرر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، في وقت سابق، النزول بدرجات القبول في مدارس الثانوي العام بمختلف مدن ومراكز المحافظة من 230 إلى 255، وذلك قبل إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية لامتحانات الدور الثاني.