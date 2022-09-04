مزاد علني لبيع سيارات لجمارك سفاجا اليوم

تعقد الهيئة العامة للخدمات الحكومية إحدى الهيئات التابعة لوزارة المالية مزادا علنيا صباح اليوم الأحد الموافق 4 سبتمبر الحالي، لبيع سيارات من ماركات وطرازات مختلفة مملوكة لجمارك مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر بقاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة مع ضرورة كراسة شروط المزاد ودفع قيمة التأمين المؤقت قبل دخول قاعة المزاد.

وأعلنت هيئة الخدمات الحكومية عبر موقعها الرسمي على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي عن تنظيم جلسة مزاد علني صباح اليوم الأحد الموافق لـ 4 سبتمبر الحالي لبيع لوطات سيارات من ماركات وطرازات وموديلات مختلفة مملوكة لجمارك مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر.

400 جنيه قيمة كراسة الشروط

وأكدت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية على ضرورة شراء كراسة الشروط الخاصة بالمزاد العلني قبل دخول قاعة المزاد بالنادي الرياضي بشارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة وتصل قيمتها إلى 400 جنيه، محذرة من عدم السماح لدخول قاعة المزاد لغير حاملي كراسات الشروط.

كما نبهت الخدمات الحكومية على ضرورة سداد قيمة التأمين المؤقت الذي تصل قيمته إلى 10 آلاف جنيه قبل دخول قاعة المزاد العلني صباح اليوم مشيرة إلى ضرورة تسليم إيصال يفيد دفع قيمة التأمين المؤقت إلى مسؤولي ومنظمي المزاد قبل الدخول إلى القاعة.

أنواع السيارات في المزاد

وقالت هيئة الخدمات الحكومية إن السيارات المدرجة للبيع بجلسة مزاد اليوم الأحد الموافق لـ 4 سبتمبر الجاري تتنوع بين سيارات نيسان وشيفروليه وبي إم دبليو وسيارات هيونداي وشاهين ومرسيدس وتويوتا وهوندا من بينهم سيارات يمكن تراخيصها وأخرى تباع خردة لا يسمح لها بالترخيص.

وأكدت الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية على ضرورة معاينة السيارات المدرجة للبيع بجلسة مزاد اليوم قبل الشراء مع السماح باصطحاب بعض أصحاب الخبرة الفنية لمعاينة السيارات إذ أن المعاينة شرط أساسي للبيع.