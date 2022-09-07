«العربية»: وعكة صحية للملكة إليزابيث تؤجل لقاءها مع رئيسة وزراء بريطانيا

بعد يوم واحد من تسلمها المنصب رسميا، جرى تأجيل لقاء رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس، بالملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، بسبب الوضع الصحي للأخيرة، بحسب نبأ عاجل بثته قناة «العربية».

وجاء التأجيل بعد كلمة ألقتها «تراس» أمس، أمام مقر الحكومة البريطانية، وسبقها في الكلمة بوريس جونسون الذي استقال نتيجة فضائح أخلاقية وسياسية، والتقت حينها الملكة التي ظهرت مستندة على عصا.

ليز تراس تتعهد بعدم إضافة ضرائب جديدة

وأشارت رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس، في كلمتها أمس، أنها ستحارب إضافة أي ضرائب جديدة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة العالمية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت نهاية فبراير الماضي.

وعكات متكررة للملكة

وتدخل الملكة (95 عاما) المستشفى بين حين وآخر من أجل العلاج أو الكشف على صحتها، وكانت أصعب لحظات مرضها في عام 2013، عندما أصيبت بالتهاب المعدة والأمعاء.

ثالث امرأة تتولى رئاسة الوزراء في بريطانيا

وأصبحت «تراس» ثالث امراة تتولى منصب رئاسة الوزراء في بريطانيا بعد مارجريت تاتشر «المرأة الحديدية»، وتريزا ماي، وأصبحت المرأة الـ 14 حاليا التي تقود أوروبا بين رئيسة وزراء ورئيسة في القارة العجوز.