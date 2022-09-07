نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. الرابط وموعد الإغلاق

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة تنسيق المرحلة الثالثة 2022، لتنتهي غدا الخميس 8 سبتمبر، إذ كان من المفترض غلق باب التنسيق اليوم، وذلك لإتاحة الفرصة أمام طلاب الثانوية العامة، لتسجيل رغباتهم بشكل صحيح.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 للثانوية العامة

ويترقب العديد من طلاب الثانوية العامة، نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022، وسط حالة من القلق، كما يسعى الطلاب، إلى معرفة رابط النتيجة، ليتمكنوا من معرفة الكليات التي التحقوا بها خلال عمليات الترشيح.

موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 للثانوية العامة

ويسعي الطلاب، إلى معرفة موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022، التي تستغرق عددا من الأيام، بعد غلق التنسيق غدا، طبقا لبيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ويستطيع طلاب المرحلة الثالثة، في تنسيق الثانوية العامة 2022، من تعديل رغبات التنسيق الخاص بهم من خلال الدخول على هذا الرابط، واتباع الخطوات التي تظهر خلاله، لتعديل رغباتهم بشكل صحيح، حتى يتم اعتمادها.

يذكر أن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2022، تضم طلاب الدور الثاني، بالإضافة إلى الطلاب الذين تخلفوا عن التسجيل خلال المرحلتين الأولى والثانية.