رابط نتيجة تحويلات المدارس بالجيزة 2022-2023.. وخطوات الدخول

أعلنت مديرية التربية والتعليم في الجيزة، رابط نتيجة تحويلات المدارس 2022-2023، من مدرسة لأخرى سوا كانت«رسمية عربي، رسمية لغات، رسمية متميزة للغات»، للعام الدراسي المقبل، والذي مقرر أن يبدأ يوم 1 أكتوبر المقبل، وفقا للخريطة الزمنية للدراسة والمعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

نتيجة التحويلات بالرقم القومي

وقالت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إن الطلاب يحصلون على نتيجة تحويلات المدارس بالجيزة 2022-2023، من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم عبر رابطها الإلكتروني، من خلال الرقم القومي الخاص بالطالب.

تعليمات مشددة بشأن تحويلات المدارس بالجيزة

وطالبت مديرية التربية والتعليم بالجيزة من أولياء الأمور، بطباعة الاستمارة الخاصة بقبول الطالب بالمدرسة التي يزيد التحويل لها من الموقع، وإرفاقها بالأوراق المطلوبة ولتقديمها للمدرسة.

وشددت مديرية تعليم الجيزة، علي حظر التبرعات، ويمنع منعا باتا جمع أي مبالغ مالية من الطلاب وأولياء الأمور تحت أي مسمى أثناء تقديم الأوراق الخاصة بالتحويلات للمدرسة بعد إعلان نتيجة التحويلات، مؤكدة أن من يخالف هذه التعليمات يجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدرسة.

خطوات الحصول على النتيجة

- الدخول على رابط نتيجة تحويلات المدارس.

- كتابة الرقم القومي للطفل.

- الضغط على زر بحث.

- يحصل ولي الأمر على النتيجة.