نتيجة تحويلات المدارس 2023.. اعرف موعد إعلانها وطرق الحصول عليها

إعلان نتيجة تحويلات المدارس 2023 يكون وفق ضوابط محددة تسري على جميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، ويعرض مخالفتها المسئول للمساءلة القانونية، خاصة فيما يتعلق بجمع التبرعات لقبول التحويل، وإعلان نتيجته، فتقدم «الوطن» في السطور التالية آلية عرض نتيجة تحويلات المدارس وموعدها الرسمي.

أكدت المديريات التعليمية في خطاب رسمي، أن نتيجة تحويلات المدارس 2023 تعلن بداية من أول سبتمبر المقبل، حتى يتسنى لجميع المدارس الانتهاء من الإجراءات الخاصة بذلك ومراعاة الكثافة الطلابية لكل مدرسة، مشددة على أنّه لا يجوز تصعيد الطفل من المستوى الثاني لمرحلة رياض الأطفال إلى الصف الابتدائي إلا بعد تقديم ولي الأمر ملف جديد خاص بالصف الأول الابتدائي، واستيفاء كافة الأوراق المطلوبة لذلك.

ضوابط إعلان نتيجة تحويلات المدارس وطرق الحصول عليها

وأضافت المديريات أنه لا يتم البت في تحويلات المدارس 2023 قبل 15 أغسطس المقبل، وعلى جميع المدارس الرسمية والمتميزة لغات الالتزام بذلك وعلى المدرسة إظهار نتيجة التحويلات في لوحة بمكان بارز، ووجود نسخة أخرى مع شؤون الطلاب، ولا مانع من النشر على الصفحة الرسمية للمدرسة على «فيس بوك»، موضحة أن إدارة شؤون الطلاب والامتحانات بالمديرية تختص بإجراءات إلحاق الطلاب المصريين العائدين من الخارج بالمدارس الرسمية لغات بنوعيها.

وفقاً للكتاب الدوري رقم 18 لسنة 2017 تحظر التبرعات ويمنع منعاً باتاً جمع أي مبالغ مالية من الطلاب وأولياء الأمور تحت أي مسمى، ويعلن ذلك في أماكن بارزة بالمدرسة ويكون مدير المدرسة مسؤول مسؤولية كاملة عن تنفيذ ذلك ولا يوجد تحويلات في المستوى الأول من مرحلة رياض الأطفال، ولا يجوز التحويل من المدارس الخاصة لغات إلى المدارس الرسمية لغات بنوعيها على أن يكون التلميذ مقيد بهذه المدرسة قيداً قانونياً صحيحاً مع إجراء امتحان مستوى رفيع له في المدرسة المراد التحويل إليها مع توافر باقي شروط التحويل ومنها سماح الكثافة.

تحويلات المدارس 2023 إلكترونياً

وشددت مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، على أن تحويلات المدارس 2023 تتم بالتسجيل من خلال ولي الأمر فقط، وتكون صحة البيانات المسجلة مسؤوليته مع ضرورة التأكد من إدخال الرقم القومب للطفل بدقة حتى يتم حساب سن الطالب الفعلي في أول أكتوبر 2022 إلكترونياً، لافتة إلى أنه في حالة قبول الطلب يجب طباعة الاستمارة من الموقع، وإرفاقها بالأوراق المطلوبة.