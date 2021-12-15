غلق باب التقديم لحجز باكيات شارع مصر وأسواق الخير بالعبور اليوم

قال المهندس عبد الرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إن آخر موعد لتلقي طلبات التقدم لشغل باكيات شارع مصر، والبالغ عددها 17 باكية، بالإضافة لـ 4 باكيات بأسواق الخير، هو ظهر اليوم الأربعاء، وذلك بنظام الإشغال الشهري، على أن تجرى القرعة العلنية بمقر الجهاز لاختيار الفائزين، وسيتم الإعلان عن موعد القرعة قريبا.

وأوضح الغيطي خلال تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الباكيات تنقسم إلى عدد 2 باكية دراجات ومستلزماتها، وعدد 5 باكيات للحالات الخاصة، وعدد 10 باكيات أنشطة متنوعة، وعدد 4 باكيات بأسواق الخير، عبارة عن باكية دواجن وأخرى للفاكهة، وعدد 2 باكيات متنوعة، للتيسير على المواطنين داخل السوق.

الإشتراطات الواجب توفرها في المتقدم لشغل الباكيات

وأضاف رئيس جهاز تنمية العبور، أن هناك عدة اشتراطات للحصول على الباكيات، وتتمثل في الآتي:

1- ألا يكون من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو الخاص.

2- ألا يمتلك أو يكون مستأجر لمحل تجاري بالمدينة.

3- أن يكون من سكان المدينة.

4- ألا يكون قد حصل على «باكية» هو أو أحد أفراد أسرته من الدرجه الأولى.

5- تقديم طلب واحد للأسرة (زوج - زوجة - أولاد).

6- تقديم صحیفة الحالة الجنائية، على أن تكون موجهة لجهاز تنمية مدينة العبور.

7- تقديم برنت تأمينات.

8- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي، والإطلاع على أصل البطاقة.

9 - تقديم الطلب باسم «المهندس رئيس جهاز مدينة العبور» مدعما بالمستندات في مقر الجهاز.

الغيطي: بدء التشغيل التجريبي لـ 6 خطوط نقل جماعي

وكان رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أعلن بدء التشغيل التجريبي لـ 6 خطوط نقل جماعي خارجي جديدة، كمرحلة أولى، لخدمة سكان مدينة العبور والمترددين عليها، وللقضاء نهائيا على المواقف العشوائيات.

ويضم كل خط عدد 4 أتوبيسات لتقديم خدمة مميزة للمواطنين، وذلك ضمن خطة تطوير منظومة النقل الجماعي بالمدينة، خاصة مع اقتراب انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة.

مسارات الخطوط الجديدة للنقل الجماعي

وكشف «الغيطي» مسارات الخطوط الجديدة للنقل الجماعي وهي: «السيدة عائشة، العتبة، العباسية، عبدالمنعم رياض، المرج، التجمع الخامس، المؤسسة بشرا الخيمة»، والعودة بنفس خطوط السير، وذلك للتيسير على المواطنين من رواد مدينة العبور، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة لمتابعة خطوط سير حركة منظومة النقل الداخلي والخارجي، ومؤكدا أن المنظومة الجديدة ستحد من ظاهرة المواصلات غير المرخصة، على أن يتم عمل التعديلات اللازمة لمواعيد الانطلاق وخطوط السير حسب حاجة قاطني المدينة بشكل دوري، لحين التوصل لأفضل صيغة يحتاج إليها رواد المدينة.