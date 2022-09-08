متحدث الري: حصة المواطن من المياه أقل من خط الفقر المائي العالمي

تواجه مصر تحديات توفير المياه النظيفة، رغم وجود نهر النيل، فضلا عن السواحل البحرية الطويلة إلا أن هناك مشاكل خاصة بمياه الشرب النقية تحدث عنها محمد غانم المتحدث باسم وزارة الري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري.

ووفقًا للمداخلة تستعرض «الوطن»، أبرز المعلومات والأرقام حول تحديات مصر في مجال المياه نرصدها لكم كما يلي:

الاحتياجات والموارد

1- لدينا موارد مائية تقدر بـ 60 مليار متر مكعب سنويًا معظمها من مياه نهر النيل.

2- نحصل على 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل.

3- نحصل على قرابة 5 مليارات متر مكعب من الأمطار القليلة والمياه الجوفية العميقة في الصحاري.

4- تصل احتياجاتنا من المياه لـ 114 مليار متر مكعب.

خط الفقر العالمي

5- خط الفقر المائي العالمي يحدد حصة المواطن بألف متر مكعب مياه سنويًا.

6- حصة المواطن المصري 560 متر مكعب ماء سنويًا وهي أقل من خط الفقر المائي العالمي.

7- هناك فرق 54 مليار في احتياجاتنا يتم تعويضها من خلال اعادة استخدام المياه ومعالجتها.

مشروعات لمواجهة العجز في كمية المياه

8- يتم خلط مياه المصارف الزراعية بالترع المتعبة لتغذيتها لاستخدامات الزراعة مع مراعاة ضمان نوعية المياه واستخدامها بشكل مثالي.

9- هناك مشروعات كبرى لمعالجة المياه مثل محطة بحر البقر والتي تعالج 5.6 مليون متر يوميًا وهي الأكبر عالميًا وتعالج الصرف الزراعي في شرق الدلتا.

10- إنشاء محطة الحمام لمعالجة مياه الصرف في غرب الدلتا بطاقة 7.5 مليون متر مكعب يوميًا.

11- مصر من أعلى دول العالم في إعادة استخدام المياه وبعد افتتاح محطة الحمام سنكون الأعلى عالميًا في اعادة استخدام المياه.